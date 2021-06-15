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Medicana, 7. kez Sivasspor'un sağlık sponsoru oldu

15.06.2021 16:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Medicana, 7. kez Sivasspor'un sağlık sponsoru oldu

SİVAS (AA) - Sivasspor Kulübü ile Medicana Sivas Hastanesi arasında sağlık alanında 7. kez sponsorluk sözleşmesi imzalandı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Medicana Sivas Hastanesi, 6 yıldır devam eden sağlık sponsorluğu anlaşmasını 7. kez yeniledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sivasspor Kulübü Başkanvekili Erdal Sarılar, "En büyük destekçilerimizden olan Medicana ailesine ve yönetim kurulu başkanı Sayın Hüseyin Bozkurt'a teşekkür ediyorum. 6 yıldır her sağlık ihtiyacımızda yanımızda olan Medicana Sağlık Grubu ile 7. senemizde de devam etmek için imzalarımızı atıyoruz. Her zaman yanımızda oldukları için mutluyuz. İnşallah sakatlıkların daha az yaşandığı, başarılarla dolu bir sezon geçireceğiz. Sözleşmenin hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Medicana Sivas Hastanesi Genel Müdürü Şerafettin Demiray ise köklü ve güçlü bir camianın sağlık sponsoru olmanın gururunu yaşadıklarını aktararak, "Sivasspor'un tüm sağlık ihtiyaçlarında yanındayız. İlk sözleşmeyi imzalarken 'Hep destek, tam destek.' diyerek yola çıktık. Bugüne kadar bütün sağlık ihtiyaçlarını eksiksiz vermenin haklı gururunu yaşıyoruz. Sivas'ın en büyük değeri olan Sivasspor'a 2021-2022 sezonunda da başarılar diliyoruz." şeklinde konuştu.

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