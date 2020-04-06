Medicana Avcılar Hastanesi'nden hamilelere Kovid-19'a karşı tavsiyeler

İSTANBUL (AA) - Medicana Avcılar Hastanesi'nden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Arzu Kublay, hamilelerin Sağlık Bakanlığı'nın bildirdiği 14 kurala uyup, vücut dirençlerini de güçlü tutmaları gerektiğini belirterek, "Kurallara uyduktan sonra endişelenmeye gerek yok. Sürekli endişe hali, korku hali maalesef vücut direncini zayıflatır." ifadelerini kullandı.

Medicana Avcılar Hastanesi'nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Arzu Kublay, hamile kadınların hastalıklara karşı hamile olmayanlara göre daha duyarlı olduğunu belirtti.

Hastalığı kapma oranlarının ise aynı seviyede olduğuna dikkati çeken Kublay, "Fakat hamilelerin hasta olursa hastalığı daha şiddetli geçirebilme ihtimali yüksektir. Bu sebeple hastalık çok ciddiye alınmalı fakat önlemler alındığı taktirde endişeye gerek yoktur. Anneden bebeğe geçtiğine dair bir kanıt henüz yoktur." ifadelerini kullandı.

Kublay, şunları kaydetti:

"Virüs hastalardan öksürme, hapşırma yoluyla ortaya saçılan damlacıklarla ve bu damlacıkların bulaştığı yüzeylerden hastanın eli ile göz, ağız, burun mukozasına temasıyla bulaştığı bildirilmiştir. Damlacığın yaklaşık 2 metrenin ötesine geçmediği bildirilmiştir. Hastalığın bulgu göstermediği yani sağlıklı görünen fakat hastalığı taşıyan bireylerden de bulaştığı bildirilmiştir. Yapmamız gereken herkesi hasta gibi kabul edip Sağlık Bakanlığı'nın kamu spotlarında da belirttiği 14 kurala uymalıyız."