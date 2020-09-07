Medicana Sağlık Grubu’ndan İzmir'e dev sağlık yatırımı

İSTANBUL (AA) - Medicana Sağlık Grubu, 30. yılına yaklaşırken İzmir’de yeni hastanesini hizmete açmaya hazırlanıyor. Medicana'dan yapılan açıklamaya göre, sağlık sektörüne yaptığı önemli yatırımlarla adını duyuran, Türkiye’nin ilk 500 şirketi sıralamasında yer alan Grup, Medicana International İzmir Hastanesiyle yurt içinde yatırımlarına devam ediyor. Medicana Sağlık Grubu’nun Ege bölgesindeki en kapsamlı Medicana International İzmir Hastanesi, İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşu ile aynı tarihte 9 Eylül Çarşamba günü hizmet vermeye başlayacak. - "110 milyon dolarlık yatırımla İzmir’e sağlık hizmeti" Açıklamada görüşlerine yer verilen Medicana Grup Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hüseyin Bozkurt, İzmir’de yeni sağlık kompleksini Türkiye'ye armağan etmekten gurur duyduğunu ifade etti. Medicana International İzmir Hastanesi'nde yaklaşık 1.000 kişiye istihdam sağlayacaklarını bildiren Bozkurt, bu yatırım dolayısıyla hem ülke ekonomisine hem de istihdama sundukları katkıyı vurguladı. Medicana Sağlık Grubu'nun 110 milyon dolar yatırım değerine sahip ve 13. hastanesi olan İzmir Hastanesi'nin, 40 bin metrekare kapalı alan ile Ege bölgesinin en büyük hastaneleri arasında yer aldığı belirten Bozkurt, Da Vinci robotik cerrahi teknolojisinin ilk kez İzmir’de özel bir hastane tarafından kullanılacağını bildirdi.

Bozkurt, "Son teknoloji cerrahi sistemlerimiz, uzman kadromuz, steril ve dezenfekte alanlarımızla kusursuz hizmet için hazırız. Medicana, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde de yarattığı istihdam ve sağlık turizmi potansiyeliyle Türkiye'ye değer katmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı. - Medicana’dan Ege bölgesine dünya standartlarında sağlık tesisi Verilen bilgiye göre, 110 milyon dolarlık dev yatırım ile Konak’ta hizmet vermeye hazırlanan Medicana International İzmir Hastanesi, Medicana Sağlık Grubu'nun 13. hastanesi olacak. Alanında uzman hekim kadrosu ile tüm tıp branşlarında faaliyet gösterecek olan hastane, sahip olduğu 40 bin metrekare kapalı alan ile İzmir'in yanı sıra Ege bölgesinin de en büyük hastaneleri arasında yer alacak. Toplam 222 yatak kapasiteli hastane, akıllı bina özellikleriyle, hastalarına yüksek konfor ve modern teknolojileri bir arada sunacak. Medicana International İzmir Hastanesi, Medicana Sağlık Grubu'nun diğer hastanelerinde olduğu gibi SGK ve özel sigorta şirketleri ile anlaşmalı olarak faaliyet gösterecek.