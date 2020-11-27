Medicana'dan "aşı" bilgilendirmesi

İSTANBUL (AA) - Medicana International İzmir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Serhan Sakarya, virüsün bir toplumdan tamamen temizlenmesi için, nüfusun yüzde 75'inin yani en az 61 milyon kişinin bağışık olması gerektiğini belirterek, "Bağışıklık iki yolla geliştirilebilir. Kişi ya hastalığı geçirerek bağışık olacaktır ki bu tartışılır. Ya da aşı olmalıdır. Başka bir yolu yok." ifadelerini kullandı.

Medicana International İzmir Hastanesi'nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Sakarya, tüm dünyada çalışmaları süren Kovid-19 aşı çalışmaları, aşının virüsü bertaraf edebilmesi için gerekli olan şartlar hakkında değerlendirmede bulundu.

Küresel anlamda çok sayıda insanın hayatını kaybetmesine neden olan Kovid-19 virüsünün yok edilmesindeki en büyük umudun aşı olduğunu anımsatan Sakarya, şunları kaydetti:

"Pandimeye karşı dünyada bilinen önemli yöntemin koruyucu yöntemler. Günümüzde koruyucu yöntemler, başarılı bir şekilde uygulanamıyor. Diğer bir yöntem elbette izolasyon önlemlerini çok iyi alabilmektir. Hasta olanların, olmayanlardan ayırt edilmesi gerekiyor. Bir diğer yöntem ise aşıdır. Ben pandemiden 2021 yılı sonuna kadar çıkabilme şansımız olduğunu düşünmüyorum."