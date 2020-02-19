YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karabük
  4. MEDİKAR ile Bartın Üniversitesi arasında indirim protokolü

MEDİKAR ile Bartın Üniversitesi arasında indirim protokolü

KARABÜK HABERLERİ  | 19.02.2020 13:45 | Son Güncelleme

Karabük Özel MEDİKAR Hastanesi ile Bartın Üniversitesi arasında indirim protokolü imzalandı.Özel MEDİKAR Hastanesinde gerçekleşen protokolde Özel MEDİKAR Hastanesi Başhekimi Op.

MEDİKAR ile Bartın Üniversitesi arasında indirim protokolü

Karabük Özel MEDİKAR Hastanesi ile Bartın Üniversitesi arasında indirim protokolü imzalandı.
Özel MEDİKAR Hastanesinde gerçekleşen protokolde Özel MEDİKAR Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Gürol Şahin, Özel MEDİKAR Hastanesi Mesul Müdürü Dr. Mehmet Coşkun, Bartın Üniversitesi Genel Sekreter Vekili Dr. Öğretim Üyesi Said Ceyhan ve Bartın Üniversitesi Özel Kalem Müdür Vekili Turgay Delialioğlu yer aldı.
MEDİKAR Hastanesi Başhekimi Şahin, yaptığı açıklamada, "Bartın Üniversitesi personeline indirimli sağlık tedavisi hizmeti vermekten mutluluk duyacağız. Protokolün her iki tarafa da hayırlı olmasını dileriz" dedi.

MEDİKAR ile Bartın Üniversitesi arasında indirim protokolü

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp... Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

‘Çaycı Hüseyin’ lakaplı Özmol Kula’ya hayran kaldı

‘Çaycı Hüseyin’ lakaplı Özmol Kula’ya hayran kaldı

Çıldır’da buz üstünde heyecanlı drift

Çıldır’da buz üstünde heyecanlı drift

Samsunspor’a alt yapıdan taze kan

Samsunspor’a alt yapıdan taze kan

Kırşehir’de 12 yıl önce kaybolan Belediye Meclis Üyesi Hasan Kırışık davası sürüyor

Kırşehir’de 12 yıl önce kaybolan Belediye Meclis Üyesi Hasan Kırışık davası sürüyor

Vali Oktay Çağatay, JÖH Taburunu ziyaret etti

Vali Oktay Çağatay, JÖH Taburunu ziyaret etti

Fabrikanın bahçesine kardan ev yaptılar

Fabrikanın bahçesine kardan ev yaptılar

Karabük Namaz Vakitleri 19 Şubat Çarşamba

İmsak
06:08
Sabah
07:33
Öğle
13:08
İkindi
16:04
Akşam
18:34
Yatsı
19:54

Karabük Nöbetçi Eczaneler19 Şubat Çarşamba

Yeni Sağlık Eczanesi
Merkez
Gökçınar Eczanesi
Besbinevler
Huzur Eczanesi
Safranbolu
Gülşen Eczanesi
Eflani
Mutlu Eczanesi
Eskipazar
Betül Eczanesi
Yenice
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Yenice’de taşımalı eğitime kar engeli

Yenice’de taşımalı eğitime kar engeli

Üniversite öğrencileri karda yüzdü

Üniversite öğrencileri karda yüzdü

Karabük'te kar nedeniyle kapanan 195 köy yolunun 135'i açıldı

Karabük'te kar nedeniyle kapanan 195 köy yolunun 135'i açıldı

Yaban hayatı için doğaya yem bırakıldı

Yaban hayatı için doğaya yem bırakıldı

AK Parti Milletvekillerinden bilgilendirme toplantısı

AK Parti Milletvekillerinden bilgilendirme toplantısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.