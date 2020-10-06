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Mediline Hastanesi ile Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası arasında protokol

ELAZIĞ HABERLERİ  | 06.10.2020 16:28 | Son Güncelleme

Elazığ Mediline Hastanesi ile Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası arasında sağlık protokolü imzalandı.Kurumlarla sağlık protokolü imzalamaya devam eden Elazığ Mediline Hastanesi, Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası ile sağlık hizmetleri protokolü imzaladı.

Mediline Hastanesi ile Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası arasında protokol

Elazığ Mediline Hastanesi ile Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası arasında sağlık protokolü imzalandı.
Kurumlarla sağlık protokolü imzalamaya devam eden Elazığ Mediline Hastanesi, Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası ile sağlık hizmetleri protokolü imzaladı. Düzenlenen imza törenine hastane Müdürü Kürşat Karahüseyinoğlu, Sendika Başkanı Fırat Kaya ve üyeleri katıldı.
Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası ile sağlık hizmetleri indirim protokolü imzaladıklarını belirten Hastane Müdürü Kürşat Karahüseyinoğlu, “ Yaptığımız bu antlaşma sayesinde hem sendika üyeleri hem de birinci dereceden yakınları hastanemizin sunduğu hizmetlerden ayrıcalıklı olarak faydalanabilecektir. İmzalamış olduğumuz bu sözleşmenin her iki taraf içinde hayırlı olmasını diler, sağlıklı günler dileriz” dedi.

Mediline Hastanesi ile Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası arasında protokol

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