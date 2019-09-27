2019-2020 Sezonu Süper Lig Cemil Usta Sezonu 6. haftasında Medipol Başakşehir ile Çaykur Rizespor karşılaştı. Maça etkili başlayan Başakşehir, 18. dakikada Visca'nın asistinde Aleksic'in attığı golle 1-0 öne geçti.

33'te ise bu kez ilk golün sahibi Aleksic'in pasında Gulbrandsen topu ağlara gönderdi ve Başakşehir devreyi 2-0 önde tamamladı.

Başakşehir ikinci yarıda daha kontrollü bir oyun ortaya koydu. 73. dakikada maçın yıldızı Aleksic bir kez daha sahneye çıktı ve attığı golle durumu 3-0'a getirdi.

87'de Crivelli ve 90+1. dakikada İrfan Can'ın golleriyle Başakşehir sahadan 5-0'lık farklı galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla Başakşehir puanını 8 yaptı ve aynı puandaki Çaykur Rizespor'un averajla üzerine çıktı.

Medipol Başakşehir 5 - 0 Çaykur Rizespor

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Süleyman Özay

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut Tekdemir (Dk. 83 Azubuike), İrfan Can Kahveci, Visca, Aleksic (Dk. 87 Arda Turan), Guldbrandsen (Dk. 70 Elia), Crivelli

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Abarhoun, Chatziisaias, Melnjak, Attamah, Vetrih (Dk. 82 Barış Alıcı), Nill De Pauw (Dk. 46 Sasse), Boldrin, Samudio, Scepovic (Dk. 46 Oğulcan Çağlayan)