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Medipol Başakşehir 5 - 0 Çaykur Rizespor

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 27.09.2019 22:20 | Son Güncelleme

Süper Lig'de 6. haftanın açılış maçında Medipol Başakşehir evinde Çaykur Rizespor'u Aleksic (2), Gulbrandsen, Crivelli ve İrfan Can'ın golleriyle 5-0 mağlup etti.

2019-2020 Sezonu Süper Lig Cemil Usta Sezonu 6. haftasında Medipol Başakşehir ile Çaykur Rizespor karşılaştı. Maça etkili başlayan Başakşehir, 18. dakikada Visca'nın asistinde Aleksic'in attığı golle 1-0 öne geçti.

33'te ise bu kez ilk golün sahibi Aleksic'in pasında Gulbrandsen topu ağlara gönderdi ve Başakşehir devreyi 2-0 önde tamamladı.

Başakşehir ikinci yarıda daha kontrollü bir oyun ortaya koydu. 73. dakikada maçın yıldızı Aleksic bir kez daha sahneye çıktı ve attığı golle durumu 3-0'a getirdi.

87'de Crivelli ve 90+1. dakikada İrfan Can'ın golleriyle Başakşehir sahadan 5-0'lık farklı galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla Başakşehir puanını 8 yaptı ve aynı puandaki Çaykur Rizespor'un averajla üzerine çıktı.

Medipol Başakşehir 5 - 0 Çaykur Rizespor

Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Süleyman Özay

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut Tekdemir (Dk. 83 Azubuike), İrfan Can Kahveci, Visca, Aleksic (Dk. 87 Arda Turan), Guldbrandsen (Dk. 70 Elia), Crivelli
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Abarhoun, Chatziisaias, Melnjak, Attamah, Vetrih (Dk. 82 Barış Alıcı), Nill De Pauw (Dk. 46 Sasse), Boldrin, Samudio, Scepovic (Dk. 46 Oğulcan Çağlayan)

Goller: Dk. 19 ve 73 Aleksic, Dk. 33 Guldbrandsen, Dk. 87 Crivelli, Dk. 90 İrfan Can Kahveci (Medipol Başakşehir)
Sarı kartlar: Dk. 62 Melnjak, Dk. 72 Sasse (Çaykur Rizespor)

İLK YARIDAN POZİSYONLAR
8. dakikada Medipol Başakşehir etkili geldi. Caiçara'nın ara pasıyla savunma arkasına koşan Visca, sağdan ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun yerden içeriye sert çevirdiği top, savunmada Melnjak'ın ters müdahalesiyle yan kale direğine çarparak oyun alanına döndü.
16. dakikada İrfan Can Kahveci'nin pasıyla ceza yayının solunda topla buluşan Visca'nın sol ayağıyla bekletmeden şutunda, kaleci Gökhan Akkan meşin yuvarlağı kornere çeldi.
19. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Sağdan şık hareketlerle rakiplerinden sıyrılan Caiçara, sağdan savunma arkasına koşu yapan Visca'yı gördü. Sağdan topla ceza alanına giren Visca, meşin yuvarlağı yerden penaltı noktası civarında müsait durumda bulunan Aleksic'e çıkardı. Bu oyuncunun gelişine vuruşunda, top ağlarla buluştu: 1-0
26. dakikada sağdan Moroziuk'un etkili ortasında ön direkte Samudio'nun kafa vuruşunda, top dışarı gitti.
33. dakikada Medipol Başakşehir farkı 2'ye çıkardı. Sağdan Visca'nın yerden sert ortasında kaleci Gökhan Akkan topun kontrolünü sağlayamadı. Aleksic, yükselen topu kafayla Guldbrandsen'in önüne çıkardı. Bu oyuncu da meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 2-0

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR
57. dakikada Vetrih'in uzak mesafeden yerden şutunda, meşin yuvarlak direk dibinden auta gitti. Aynı dakikada soldan gelişen Çaykur Rizespor atağında, Melnjak'ın altıpasa etkili ortasına iyi yükselen Oğulcan Çağlayan'ın kafa vuruşunda, top yandan auta çıktı.
62. dakikada Moroziuk'un rakip yarı alanın ortalarından etkili vuruşunda, meşin yuvarlak üst direği sıyırarak auta gitti.
73. dakikada Medipol Başakşehir 3. golü buldu. Sağdan çalımlarla ceza sahasına giren Crivelli'nin pasında Visca topun gelişine vurdu. Savunmaya çarpan top altıpasta Aleksic'in önünde kaldı. Aleksic topu ağlara gönderdi ancak yardımcı hakemin bayrak kaldırdığı pozisyonda hakem Fırat Aydınus ofsayt kararı verdi. VAR incelemesinin ardından pozisyonun ofsayt olmadığı belirlenerek gol geçerli sayıldı: 3-0
87. dakikada Medipol Başakşehir farkı 4'e yükseltti. Soldan topla hareketlenen Elia'nın ortasında altıpasta Crivelli'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 4-0
88. dakikada Attamah'ın kendi yarı alanından savunmanın arkasına uzun pasına hareketlenen Samudio'nun ceza sahasına girerken vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.
90. dakikada Medipol Başakşehir skoru 5-0'a taşıdı. İrfan Can Kahveci'nin yaklaşık 30 metreden çok sert vuruşunda, top ağlarla buluştu.

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Medipol Başakşehir Çaykur Rizespor

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
normalde bütün hafta konuşulması gereken futbol bu maçta ama yine derbiler konuşulur.memlekette herkes önce fanatik sonra futbolsever.geçen sene rizeyi izliyordum,ondan önce beşiktaşı,bu sene inş başakşehiri izlerim.buruk un şansı,geçen sene vedattı ve önünde adebayoru kesince dişlileri dağılan başakşehir,cenk gidince eski oyununu oynayamayan bjk ve iş bilmez forvetleri yüzünden orta sahası hep çöp olan ts örnekleri vardı.aleksic oynattığı oyuna cuk oturmuş,crivelli de bu oyunu oynar.buruk inş bu dönemleri unutmaz ve değişmez,içerisi megaloman doldu artık yer yok
Danijel Aleksic 20M €.
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