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Medipol Başakşehir, Alican Özfesli'yi yeniden Erzurumspor FK'ye kiraladı

09.09.2022 18:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Medipol Başakşehir, Alican Özfesli'yi yeniden Erzurumspor FK'ye kiraladı

İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir, 25 yaşındaki futbolcusi Alican Özfesli'nin yeniden Erzurumspor FK'ye kiralandığını duyurdu.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Alican Özfesli'nin sözleşmesi iki sezon daha uzatılmıştır. Oyuncumuz, 2022-2023 sezonunun sonuna dek kiralık olarak Erzurumspor forması giyecek." ifadelerine yer verildi.

Alican Özfesli, geçen sezon Erzurumspor FK'de 19 maçta forma giymişti.

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