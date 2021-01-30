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Medipol Başakşehir-Atakaş Hatayspor maçının ardından

30.01.2021 20:20 | Son Güncelleme:
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Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş: - "Boupendza, 5 milyon 250 bin avroyu gördü. Biri Rusya'dan diğeri de İtalya'dan teklifler oldu ama satmadık. Kendisini 10 milyon avrodan aşağı satmayı düşünmüyoruz" - "Aldığımız sonuçtan dolayı mutluyuz. İstanbul'dan 5-1'lik galibiyetle dönüyoruz. Hem teknik ekibimizi hem de futbolcularımızı tebrik ediyorum"

İSTANBUL (AA) - Hatayspor Onursal Başkanı ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Süper Lig'de 19 maçta 15 gol kaydeden Aaron Boupendza'ya 5 milyon avronun üzerinde teklif geldiğini ancak oyuncuyu 10 milyon avrodan aşağı satmayı düşünmediklerini söyledi.

Savaş, Atakaş Hatayspor'un Medipol Başakşehir'i deplasmanda 5-1 yendiği maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Medipol Başakşehir filelerini 2 kez sarsarak ligde 15 gole ulaşan Boupendza'ya yurt dışından teklifler olduğunu aktaran Lütfü Savaş, "Boupendza, 5 milyon 250 bin avroyu gördü. Biri Rusya'dan diğeri de İtalya'dan teklifler oldu ama satmadık. Çok teknik, güçlü ve hızlı bir oyuncu. Bu futbolcunun bize maliyeti çok uyguna geldi ama değerini bulmadan satmayı düşünmüyoruz. Kendisini 10 milyon avrodan aşağı satmayı düşünmüyoruz." diye konuştu.

Medipol Başakşehir maçını kazandıkları için mutlu olduğunu dile getiren Savaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Buradan 5-1'lik galibiyetle dönen takımımızı tebrik ediyorum. Medipol Başakşehir'i de tebrik ediyorum. Çok centilmence bir maç oldu. Süper Lig'i tatlandırmaya geldiğimizi söylemiştik. Centilmence mücadelemize devam edeceğiz. Bugüne kadar Hatayspor olarak hep futbolu daha güzel ve ahenkli bir hale getirmeye çalıştık. Bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğiz. Genç futbolcuları keşfedip dünya futboluna sunmaya çalışacağız. Bundan sonraki maçlarda hem kendi takımımıza hem de Medipol Başakşehir'e başarılar diliyorum. Aldığımız sonuçtan dolayı mutluyuz. İstanbul'dan 5-1'lik galibiyetle dönüyoruz. Hem teknik ekibimizi hem de futbolcularımızı tebrik ediyorum."

Ligin 23. haftasında 2 Şubat Salı günü Fenerbahçe'yi konuk edeceklerini hatırlatan Lütfü Savaş, "İnşallah Fenerbahçe maçında da Hatayspor'un Süper Lig'e renk kattığını göstermek istiyoruz. Maç inşallah güzel geçer ve Hatayspor hak ederek kazanır. Ligin ilk yarısında buradaki maç 0-0 sonuçlanmıştı. Dokuz kişiyle müsabakayı tamamlamıştık. Fenerbahçe de saygı duyulacak güçlü bir takım. Ancak her takımla başa baş oynayacak güce sahibiz." şeklinde görüş belirtti.

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