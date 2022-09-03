Medipol Başakşehir-Corendon Alanyaspor maçının ardından

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında konuk olduğu Medipol Başakşehir'e 2-0 yenilen Corendon Alanyaspor'un teknik sorumlusu Felipe Sanchez Mateos, sonucun kendilerini memnun etmediğini söyledi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Sanchez Mateos, "Bugün oyuna iyi başladık, gole kadar sahada uygulamak istediklerimizde başarılı olduk. Rakibi kendi sahasına hapsettik, topu onların kalesine yakın tuttuk. Topa sahip olmada da üstündük. Direk atılan bir topun devamında, seken topta golü attılar. Gole kadar iyi işler yaptık. Bu noktadan sonra rakibin öz güveni yükseldi, bizimki de düştü." dedi.

İkinci yarıda yaptıkları değişikliklerle oyuna enerji katmaya çalıştıklarını dile getiren Sanchez Mateos, "Oyunu domine ettiğimizi düşünüyorum. Bizim beraberliği denediğimiz anlarda açıkları kullanarak ikinci golü buldular. Skora bakınca mutlu değiliz. Sahada uygulamak istediklerimiz açısından ise mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Mateos, Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Tayfur Bingöl'ün oynamaması hakkında ise, "Tayfur'un herhangi bir problemi yok. Oynamamasının tek nedeni teknik bir karar. Daha farklı oyuncuların katkı sağlayacağını düşündük. Sakatlık durumu yok, çok fazla dedikodu var. Oyuncunun kafası bu nedenle çok karışıyor. Resmi, elle tutulur herhangi bir şey yok." şeklinde konuştu.

