Medipol Başakşehir-Corendon Alanyaspor maçının ardından

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında konuk ettiği Corendon Alanyaspor'u 2-0 yenen Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Emre Belözoğlu, istediklerini aldıkları bir maç oynadıklarını söyledi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Belözoğlu, "Bizim için değerli bir 3 puan oldu." dedi.

Topa hakim olmak isteyen 2 takımın maçı olduğuna dikkat çeken Belözoğlu, "Rakip topa sahip olmak üzere bir plan yaptı. Biz bu planı bozmak üzerine geçen hafta baskı çalışmıştık. İlk 10 dakikada baskımız işledi ama rakip daha sonra topa sahip olmaya başlayınca, oyun içinde değişiklik yaptık. Bunun karşılığını aldık. İlk 15 dakikadan sonra geriden kurmadan, rakip ceza sahasına girene kadar yakaladığımız pozisyonlar vardı. Bunları değerlendirebilsek daha farklı olabilirdi. İkinci yarıda merkezden yaptığımız ataklar vardı. Genel olarak istediklerimizi aldığımız bir maç oldu. Düzeltmemiz gereken yerler var. Futbolcuların hepsini tebrik ediyorum. Karşılarında iyi bir rakip vardı. Buna rağmen pozisyon vermeden kazanarak yolumuza devam ediyoruz. Mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Prolisans kursuna başlayan ve teknik direktör olarak ilk basın toplantısını gerçekleştiren Emre Belözoğlu, şunları söyledi:

"Benim için kolay olmadı. Futbolu bırakmadan 3-4 sene öncesine kadar teknik adam olmak istedim ve bunun için çalıştım. Genç teknik adamların başarılı olmasıyla birlikte prolisans konusu çok tartışılır bir hale geldi. Bizi de yordu bu süreç. Biz de etten kemikteniz. Üzüldüğüm süreçler oldu ama sanki hiç liyakatimiz yokmuş, hiçbir diplomamız yokmuş gibi algı oluşturanlara karşı da sessiz kalarak işimizi iyi yaptık. Federasyonun açtığı kursla beraber 25 değerli meslektaşımla bu işe başladık. Benim için önemli olan bu mesleğin itibarına leke getirmeden bu işi yapmak olacak. Ülke futboluna hizmet etmek, oynatmak istediğim felsefeyi de çalıştığım takımlara geçirip, tabii ki bir gün Allah nasip edersek Avrupa'da ülkesini temsil eden bir teknik adam olma hayaliyle bugün bir girizgah oldu."

Medipol Başakşehir'in ligde gol yememesi hakkında konuşan genç çalıştırıcı, "Organizasyon sadece ofansif anlamda olmuyor. Ligimiz zor bir lig. Her rakip bize artık hedef takım gözüyle bakıyor. Elimde iyi bir kadro var, iyi bir ekibimiz var. Kendi oyunumuzun değerli olduğunu, kendi düzenimizin değerli olduğunu söylüyoruz. Rakibe göre de çalışıyoruz. Bunlardan birisi de defansif organizasyonumuz. Şu ana kadar çok mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.

- "Başarıya aç oyuncular transfer ettik"

Yeni transferler Keny ve Traore'nin performanslarını değerlendiren Belözoğlu, şöyle konuştu:

“Çok önemli ve değerli, aynı zamanda da konumu, durumu ne olursa olsun başarıya aç oyuncular transfer ettik. Kupa ve maç kazanmak isteyen bir oyuncu grubum var. Oyuna giren herkes elinden geldiğince destek verdi. Keny geçen sene TFF 1. Lig'in en değerli isimlerinden biriydi. Bize çok katkı vereceğini düşünüyorum. Oyunun rahatladığı ikinci yarılarda, boş alanları doldurma konusunda çok önemli bir isim olacak. Traore'yi zaten söylemeye gerek yok, kalitesi üst düzeyde, kendini ispatlamış bir oyuncu ama o da kazanmaya aç bir isim. Ondan çok daha iyi faydalanacağımız zamanlar olacak. Transfer döneminde takımımızı gençleştirdik."

Emre Belözoğlu, Medipol Başakşehir'in ligdeki hedefinin sorulması üzerine, "Bizim hedefimiz maç maç gitmek. Ülkemizde 4 tane büyük takım var. Şampiyon olmuş bir takım olarak hedefimiz onların altında kalmak değil. Sonuna kadar mücadelenin içinde olmak istiyoruz. Bir sıralama yapmak, net bir hedef koymak için erken olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

- "Öncelikli hedefimiz gruptan çıkmak"

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki hedeflerini anlatan genç çalıştırıcı, "Avrupa’da her puan çok önemli. Kendi kategorimizde 3 rakibi eleyerek gruplara kalan tek takım olduk. 6 maçta 4 galibiyet ve 2 beraberlik aldık. Ülke puanına hizmet ettik. Öncelikli hedefimiz gruptan çıkmak. Önemli rakiplere karşı oynayacağız. Elimizde iyi bir kadro var. Grup maçlarında rakiplerle başa baş oynayacak bir kadromuz mevcut. İnşallah Avrupa'da da ülke futbolu için iyi bir rol model olmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

"Ülke futbolunun dertlerini dert etmemiz gerekiyor. Ben bu hayatta en çok futbolu sevdim. Hep futbolcu olarak baktık olaya ama teknik adam olarak bakınca da eksikleri görüp değerlendirmeler yapmamız gerekiyor." ifadelerini kullanan Emre Belözoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Zemin çok önemli, oyuncu gelişimi çok önemli. Federasyonun sezon başı yaptığı planların 4-5 hafta sonra değişmesi bizim için kolay değil. Genç oyuncuların gelişmesi adına Rezerv Lig bizim adımıza kötü durmuyordu. İptal edilmesinden dolayı mutlu değilim. Oradan da oyuncu kazanmak istiyorduk. Transferin sonlarına gelindiğinden biz de elimizdeki oyuncuları farklı şekilde değerlendireceğiz. Tüm paydaşların beraber hareket ederek karar vermesi gerektiğine inanıyorum. Antwerp bizimle maç oynamadan önce kendi federasyonları otomatikman maçlarını erteledi. Avrupa'da ülke puanına hizmet edecek takımların federasyon tarafından biraz daha koruma altına alınması gerektiğini düşünüyorum."

- "A Milli Takım teknik direktörü olmak herkesin hayalidir"

Emre Belözoğlu, "A Milli Takım teknik direktörlüğü hedefiniz var mı?" sorusuna, "Milli takım kaptanlığı yaptım. Yıllarca o formayı giymek benim için dünyanın en büyük şerefiydi. Şu anda görevdeki kime sorsanız, A Milli Takım'ın teknik direktörü olmak herkesin hayalidir. Benim için şu anda yakın ve kolay bir hedef olarak görünmüyor. Daha yeni bir teknik adamım. Şu anda takımımın başarısı için mücadele edeceğim. Sonra hayırlısı neyse Allah karşımıza çıkarır." yanıtını verdi.

Son olarak Süper Lig'de gelecek hafta deplasmanda oynayacakları Beşiktaş maçını da değerlendiren Belözoğlu, "Beşiktaş bu sene sert bir takım. Değerli oyuncular transfer ettiler. Kendi sahalarında istekli ve arzulu oynuyorlar. Biz de oyun gücümüze ve oyuncu grubumuza güveniyoruz. Bütün maçları kazanmak için oynuyoruz. Kolay bir maç olmayacak. Büyük takımlarla oynamak zor. Geldiğimizden bu yana büyük takımlara karşı henüz kaybetmedik. İnşallah böyle devam eder." diyerek sözlerini tamamladı.

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