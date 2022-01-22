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Medipol Başakşehir-Göztepe maçının ardından

22.01.2022 22:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göztepe Teknik Direktörü Nestor El Maestro: "Çok güzel bir sonuç aldık. Çok zor bir maçtı"

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'i 2-1 yenen Göztepe'nin teknik direktörü Nestor El Maestro, her hafta performans olarak ileriye gittiklerini söyledi.

El Maestro, maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Çok güzel bir sonuç aldık. Çok zor bir maçtı. Sahada herkesin elinden geleni vermesi gerekiyordu. Yeni yılda aldığımız sonuçlardan memnunum. Her hafta kendimiz geliştiriyoruz. Geride de organize olup iyi defans yapabilen takım olduk. Goller atıyoruz. Yavaşa yavaş iyi yerlere gelmeye başladık. Şu anda bu bizi yüzde 1 oranında bile rahatlatamaz. Her hafta sonu üstüne koyup daha iyi şeyler yapıp hafta sonu yine en iyi sonucu almaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Maestro, "10 maçta 1 galibiyet alabilen Göztepe'den son 4 maçını kazanan bir Göztepe'ye geldiniz. Bu süreçte değişen ne oldu?" sorusuna, "Tam olarak ne olduğunu aslında size açıklayamam. Baktığınızda aylardır aynı yönde çalışıyoruz. Ekimde, kasımda, aralık ayında da oyuncularım yine aynı mücadeleyi sahada gösteriyordu. Futbolda bazı şeylerin açıklaması zor. Bazen sonuçlar gerçek performansı da ortaya koymayabiliyor. Biz belki bir süreç yaşadık. Aynı şekilde devam edeceğiz." yanıtını verdi.

Göztepe teknik direktörü ligin 24. haftasında Altay ile oynayacakları derbi hakkında ise, "Çok özeli bir maç olduğunu biliyorum. İyi bir durumdayız. Yalnızca Kerim’in sakatlığı var. Önümüzde hazırlanmak için yeterli sürecimiz var. Eğer ki bir galibiyet almayı seçebilecek olsam bu maçı seçerdim. Elimizden geleni yapacağız. Galibiyet için sahada olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

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