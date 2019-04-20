SPOR

Medipol Başakşehir'in konuğu Çaykur Rizespor! Epureanu maçta oynayamayacak

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 20.04.2019 10:40 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'de lider Medipol Başakşehir, 29. hafta maçında 21 Nisan Pazar günü sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

Medipol Başakşehir'in konuğu Çaykur Rizespor! Epureanu maçta oynayamayacak
  1. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Ligde geride kalan 28 haftada 61 puan toplayan turuncu-lacivertli ekip, en yakın takipçisi Galatasaray'ın 5 puan önünde zirvede yer alıyor. Süper Ligin ikinci yarısında oynadığı 11 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan Çaykur Rizespor ise 37 puan ile 9. sırada bulunuyor.

EPUREANU YOK

Medipol Başakşehir'de Moldovalı stoper Alexandru Epureanu'nun sakatlığı sürüyor. Deneyimli oyuncu, bu maçta da takımındaki yerini alamayacak.

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başakşehir Spor Toto Süper Lig epureanu Çaykur Rizespor

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