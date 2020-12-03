Medipol Başakşehir-Leipzig maçının ardından

İSTANBUL (AA) - Şampiyonlar Ligi H Grubu beşinci maçında sahasında Leipzig'e 4-3 yenilen Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk, maça kötü başladıklarını ancak ikinci yarıda çok iyi bir oyun ortaya koyduklarını söyledi.

Buruk, karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında, "Rakibimiz maça daha iyi başladı. Çıkardığım kadroyla rakibe önde baskı yapıp, hücumda üretken olmayı düşünüyorduk ama birkaç oyuncunun kötü oyunu takımı etkiledi. Rakibimize net pozisyonlar verdik. Gol olacak pozsiyonlar gol olmadı, gol olmayacak pozisyon gol odu. İlk yarı sonunda attığımız gol ikinci yarı bizi maçta tuttu. İkinci yarıdaki performansımızın sebebi, oyuncu değişiklikler ile performansımız ve ilk yarı sonunda farkı bire indirmemiz. İkinci yarı çok iyi bir oyun oynadık. Rakibimiz çok kaliteli bir takım ve bizden daha çok pozisyona girdi. Son dakikada yediğimiz golle maçı kaybettik. Çok keyifli bir maç oldu. İki takım oyuncularını da tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Okan Buruk, son maçlarda çok gol yemeleriyle ilgili olarak ise "Çok da gol attık çok da gol yedik. Yediğimiz gollerde takım savunması tabii ki önemli ama bireysel hata veya son maçlarda karşılaştığımız penaltı ve VAR kararları oldu. Türkiye Ligi'nde kötü yediğimiz goller oldu. Doğru buna bir çözüm bulmamız gerekiyor. Çok fazla antrenman yapacak vaktimiz de yok. Bunu çözmek için gayret edeceğiz. Ofansif oynamayı düşünen bir takımız. Dört gol yedik ama Avrupa'nın en az gol yiyen takımlarından birine de 3 gol attık. Ofansif oyunumuzu devam ettireceğiz ama defansımızı da biraz daha düzelteceğiz." değerlendirmesinde bulundu.