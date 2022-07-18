Medipol Başakşehir, Maccabi Netanya maçı hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda 21 Temmuz Perşembe günü sahasında İsrail ekibi Maccabi Netanya ile yapacağı ilk maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

Çift kale maçla devam eden idmanın, orta ve şut çalışmasıyla tamamlandığı kaydedildi.

Medipol Başakşehir, yarın akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.



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