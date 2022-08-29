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Medipol Başakşehir, Philippe Keny ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

29.08.2022 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Medipol Başakşehir, Philippe Keny ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Medipol Başakşehir, son olarak Bandırmaspor'da forma giyen 23 yaşındaki Senegalli oyuncu Philippe Keny ile sözleşme imzalandığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor'da oynayan Philippe Paulin Keny ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Senegalli oyuncuya 'Ailemize hoş geldin.' diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Senegalli futbolcu, geçen sezon Bandırmaspor formasıyla Spor Toto 1. Lig'de 34 maçta 13 gol attı.

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