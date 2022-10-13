Medipol Başakşehir-RFS

İSTANBUL (AA) - UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu'nda Medipol Başakşehir ile RFS arasında oynanacak maçının hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Philip Farrugia, Alan Camilleri, Duncan Sultana (Malta)

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara, Mahmut Tekdemir, Ahmed Touba, Hasan Ali Kaldırım, Biglia, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Aleksic, Serdar Gürler, Okaka

RFS: Steinbors, Jatta, Jagodinskis, Lipuscek, Vlalukin, Friesenbichler, Panic, Saric, Mares, Bill, Ilic



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