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Medipol Başakşehir-RFS maçına doğru

12.10.2022 19:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Letonya temsilcisinin teknik direktörü Viktors Morozs: "Yarınki müsabakaya hazırız. En iyisini yapmak istiyoruz. Güçlü bir takıma karşı oynayacağımızı biliyoruz" - Futbolcu Stefan Panic: "Kulüp ve oyuncular için büyük bir maç olacak. İlk karşılaşma gibi zor olacağını düşünüyorum"

İSTANBUL (AA) - UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu'nun 4. haftasında yarın Medipol Başakşehir'e konuk olacak Letonya temsilcisi RFS'nin teknik direktörü Viktors Morozs, İstanbul'dan iyi bir sonuçla ayrılmak istediklerini söyledi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yarın saat 19.45'te başlayacak mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısına Viktors Morozs'un yanı sıra Sırp futbolcu Stefan Panic katıldı.

İlk maçta Medipol Başakşehir ile sahalarında 0-0 berabere kaldıklarını hatırlatan Morozs, "İlginç bir maç olacak. Yarınki müsabakaya hazırız. En iyisini yapmak istiyoruz. Güçlü bir takıma karşı oynayacağımızı biliyoruz. Riga'da bunu gördük ama yarın iyi bir sonuç almak istiyoruz." diye konuştu.

Güçlü bir takımla karşılaşacaklarını dile getiren Letonyalı teknik adam, "İyi bir takıma karşı oynuyoruz. Başakşehir Riga'daki maçta aldığı sonuçtan dolayı bir hayal kırıklığına uğradı. Yarınki maça iyi hazırlandık. Disiplinli ve birlikte oynamak ve savaşmak oldukça önemli. Rakibimiz çok güçlü, çok fazla dikkat etmemiz gereken detay var. Bunun için iyi oynayıp iyi bir sonuç almaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

İlk maçta savunma ağırlıklı oynadıklarının söylenmesi üzerine Morozs, şunları kaydetti:

"İlk maçta alınan sonuçtan memnunduk. Kime karşı oynadığımızı iyi biliyorduk. Sadece defansif oynadığımızı söyleyemem. İkinci yarı 10 kişi kalınca defansa çekildik ama eksik kaldıktan sonra iyi bir sonuçtu. Grupta ne yapacağımızı şimdilik düşünmüyoruz. Bu maç özelinde bakıyoruz. Yarın dengeli oynayacağız ve rakibimizi yenmeyi deneyeceğiz. Defans yapmayı iyi biliyoruz. Gerekirse ofansif de oynayabiliriz. Dengeli olmaya çalışacağız."

Viktors Morozs, Türkiye ile Letonya'nın milli takımlar düzeyinde sık sık karşılaştığı ve favori olmamasına rağmen Letonya'nın daha pozitif sonuçlar aldığı söylenerek bu istatistiğin yarınki maça nasıl yansıyacağının sorulması üzerine, "Letonya ile Türkiye birbirleriyle sürekli oynuyor ve Letonya daha iyi sonuçlar alıyor. Ancak yarınki maça odaklanmalıyız. Bu istatistik ve geçmişteki maçlar bizim hayatımızı kolaylaştırmayacak, yarın bize tarih yardım etmeyecek. İstatistikler gazeteciler ve taraftarlar için önemli olabilir ama yarın bizi etkileyecek bir şey değil." şeklinde görüş belirtti.

Sırp orta saha futbolcusu Panic ise yarınki karşılaşmayla ilgili, "Kulüp ve oyuncular için büyük bir maç olacak. İlk karşılaşma gibi zor olacağını düşünüyorum. Umarım buradan iyi bir sonuçla ayrılırız." dedi.

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Medipol Başakşehir-RFS maçına doğruMedipol Başakşehir-RFS maçına doğru
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