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Medipol Başakşehir-RFS maçından notlar

13.10.2022 19:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Medipol Başakşehir-RFS maçından notlar

İSTANBUL (AA) - UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu dördüncü maçında sahasında Letonya temsilcisi RFS'yi konuk eden Medipol Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu, rakipleriyle deplasmanda oynadıkları bir önceki maça göre ilk 11'inde 4 değişiklik yaptı.

Emre Belözoğlu, karşılaşmada Muhammed Şengezer, Youssouf Ndayishimiye, Lucas Lima, ve Bertrand Traore'nin yerine Volkan Babacan, Hasan Ali Kaldırım, Berkay Özcan ve Lucas Biglia'ya ilk 11'de şans verdi.

Turuncu-lacivertli ekibin yedek kulübesinde ise Muhmamed Şengezer, Deniz Dilmen, Leo Duarte, Traore, Münir, Batuhan Çelik, Patryk Szysz, Muhammet Arslantaş, Ömer Ali Şahiner, Ndayishimiye ve Lima yer aldı.

- Karşılaşmayı 20 Letonyalı taraftar izledi

Medipol Başakşehir ile RFS arasında oynanan karşılaşmada Letonyalı az sayıda taraftar da tribünde yer aldı.

Yirmi RFS taraftarı deplasmanda oynadıkları mücadelede takımlarını destekledi.

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