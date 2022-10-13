Medipol Başakşehir-RFS maçının ardından

İSTANBUL (AA) - UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu dördüncü maçında deplasmanda Medipol Başakşehir'e 3-0 mağlup olan Letonya ekibi RFS'nin teknik direktörü Viktors Morozs, turuncu-lacivertli ekibi durduramadıklarını ve sahadan farklı mağlup ayrıldıklarını söyledi.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Morozs, "Bu tarz skorlardan sonra hemen analiz yapıp konuşmak zor. Başakşehir bugün çok iyiydi, çok kaliteli bir takım. Topa sahip olup, hızlı oynuyorlar. Bugün onları durduramadık. Daha iyi olan taraf onlardı. Daha iyisini yapmak isterdik." ifadelerini kullandı.
Takım olarak istedikleri futbolu ortaya koyamadıklarını belirten Morozs, "İyi oynayan oyuncularım vardı, takım olarak istediklerimizi yapamadık. Konferans Ligi’nde grupta olmak bile bizim için başarı. mağlubiyet nedeniyle üzgünüz. Oyuncularıma kızgın değilim. Konferans Ligi’nde olmak bile bizim için başarı." şeklinde konuştu.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz