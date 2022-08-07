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Medipol Başakşehir, sezonu yarın Kasımpaşa maçıyla açacak

07.08.2022 09:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Medipol Başakşehir, sezonu yarın Kasımpaşa maçıyla açacak

İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun ilk maçında yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki mücadele saat 19.15'te başlayacak. Mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ve Mustafa Sönmez yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Yasin Kol olacak.

Medipol Başakşehir geçtiğimiz sezonu 65 puanla 4. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılma hakkı elde etmişti. Kasımpaşa ise 53 puanla ligi 11. sırada bitirmişti.

Turuncu-lacivertli ekibin bu sezon kadrosuna kattığı Lucas Biglia, Münir Chouiar, Ahmed Touba, Patrik Szysz ve Francis Nzaba, teknik direktör Emre Belözoğlu'nun görev vermesi halinde Medipol Başakşehir formasıyla ilk defa lig maçında görev yapacak.

Medipol Başakşehir'de sakatlığı bulunan Nacer Chadli ve henüz tam hazır olmayan Mesut Özil'in forma giymesi beklenmiyor.

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