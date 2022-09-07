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Medipol Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde Hearts'e konuk olacak

07.09.2022 09:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Medipol Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde Hearts'e konuk olacak

İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu ilk maçında yarın İskoçya'nın Hearts takımıyla karşılaşacak.

İskoçya'nın başkenti Edinburgh'taki Tynecastle Park'ta, TSİ 19.45'te başlayacak mücadeleyi Polonya Futbol Federasyonundan hakem Krzysztof Jakubik yönetecek. Karşılaşma, TV8,5'tan naklen yayımlanacak.

Turuncu-lacivertli ekipte, UEFA listesine adı eklenen yeni transfer Bertrand Traore de teknik direktör Emre Belzöoğlu'nun görev vermesi halinde forma giyebilecek.

Hearts'te ise kart cezalısı orta saha oyuncusu Jorge Grant bu mücadelede forma giyemeyecek.

A Grubu'nun diğer maçında ise Fiorentina ile Letonya ekibi RFS karşı karşıya gelecek. İtalya'daki mücadele de TSİ 19.45'te başlayacak.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi futbol medipol başakşehir

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