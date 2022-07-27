Medipol Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde tur için Maccabi Netanya karşısında

İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçında yarın İsrail'in Maccabi Netanya takımına konuk olacak.

Netanya Stadı'nda, saat 19.45'te başlayacak mücadelede Hırvatistan Futbol Federasyonundan Dario Bel düdük çalacak. Karşılaşma, TRT Spor'dan canlı yayımlanacak.

Turuncu-lacivertli ekip, İstanbul'da 1-1 berabere kaldığı rakibini deplasmanda yenerek adını üst tura yazdırmak istiyor.

Galip gelen takımın tur atlayacağı karşılaşmada beraberlik halinde 15'er dakikalık iki uzatma devresi oynanacak. Uzatmalarda da eşitliğin bozulmaması durumunda, penaltı atışlarıyla tur atlayan takım belirlenecek.

Turuncu-lacivertli ekipte takımdan ayrılması beklenen Peter Zulj, Carlos Ponck, Okechukwu Azubuike ve Emre Çolak, UEFA listesinde yer almıyor. Medipol Başakşehir'in yeni transferi Mesut Özil de bu mücadelede forma giyemeyecek.

Medipol Başakşehir bu turu geçmesi halinde, 3. eleme turunda Breidablik (İzlanda)-Buducnost Podgorica (Karadağ) eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz