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Medipol Başakşehir yarın Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak

07.01.2022 09:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Medipol Başakşehir yarın Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak

İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'de 20. hafta maçında yarın deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak.

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak mücadele hakem Mustafa Kürşad Filiz düdük çalacak.

Turuncu-lacivertli ekip teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı 11 maçta yenilgi yüzü görmedi. 11 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan İstanbul ekibi, bu maçlarda 8 galibiyet ve 3 beraberlik alarak 27 puan topladı.

Medipol Başakşehir, sezonun ikinci yarısına lider Trabzonspor'un 13 puan gerisinde 33 puanla 3. sırada giriyor.

Turuncu-lacivertli ekipte kart cezası biten Ömer Ali Şahiner bu mücadelede forma giyebilecek.

Bu sezon üçer sarı kart gören Mahmut Tekdemir, Youssouf Ndayishimiye ve Stefano Okaka ise ceza sınırında bulunuyor.

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