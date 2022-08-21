YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Medipol Başakşehir-Yukatel Kayserispor maçının ardından

Medipol Başakşehir-Yukatel Kayserispor maçının ardından

21.08.2022 22:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan: "İstatistiklere bakınca detaylarda kaybetmişiz gibi gözüküyor. O yüzden yenilgiden dolayı çok üzgün olduğumu söyleyemem"

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'e 2-0 mağlup olan Yukatel Kayserispor'un teknik direktörü Çağdaş Atan, başa baş bir oyun ortaya koyduklarını ama mücadeleyi detaylarda kaybettiklerini söyledi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Atan, "Çok güçlü bir kadroya sahip, saha içinde planları ve organizasyonu olan, belki de ligin oyunu en dominant oynayan takımlarından birine karşı oynadık ama oyuncularım da söyledim uzun bir süre çok iyi durduk. Başakşehir'in golüne kadar, biz golü attık derken bir duran topun devamında golü yedik. İstatistiklere bakınca detaylarda kaybetmişiz gibi gözüküyor. O yüzden yenilgiden dolayı çok üzgün olduğumu söyleyemem. İyi bir sınav verdik, çok şiddetli baskılar yaptık, pozisyonlara girdik. Bu maçtan cebimize olumlu anlamda koyacağımız çok şey olacağını düşünüyorum. Giresun maçını kazanmak için oynayacağız.​​​​" dedi.

Atan, oyuna ikinci yarıda giren sarı-kırmızılı takımın önemli isimlerinden Bernad Mensah'a değinerek, "Mensah gerçekten bizim için çok önemli ve değerli bir oyuncu. Bugün ile beraber sakatlığını yaşayalı 10 ay oldu. Sekiz ay antrenman bile yapmamıştı. Kendisi ile iletişim halindeyiz. Bizim amacımız onu 5. veya 6. haftada 11 oynayabilecek oyuncu haline getirebilmek. İlk geldiğimizde iki bacağı arasında yüzde 43’lük fark vardı. Bu da ikinci sakatlık için büyük risk oluşturuyordu. Bu fark hemen yüzde 15’lere düştü. Yavaş yavaş süresi de uzuyor. Zorluk seviyesi olan maçlarda sahaya atıyoruz. Mensah'a çok güveniyoruz. 2-3 hafta içinde tam hazır hale gelir diye düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

Çağdaş Atan, transfer tahtalarının kapalı olduğunun hatırlatılması üzerine şunları söyledi:

"Bizim en büyük motivasyonumuz transfer tahtamızın kapalı olması. Oyuncularımızla, yönetimimizle beraber kenetlendik. Şehir de çok destek çıkıyor. Transfer tahtası kapalı ama iyi bir kadromuz var. Bazı oyun alışkanlıklarımızı değiştirmek için uğraşıyoruz. Bizim en büyük güvencemiz oyunumuz. Güçlü oyun oynatıp, transfer tahtası kapalı olma durumunu motivasyona çevirmek istiyoruz. Oyuncularımız da oyunu kabullenmiş durumda. Eski alışkanlıklardan kurtulmak biraz zor oluyor ama gidişattan memnunum."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Futbol: Spor Toto Süper LigFutbol: Spor Toto Süper Lig
GÜNCELLEME - Mardin'de kaza yapan araçlara müdahale edenlere tır çarptı, 10 kişi hayatını kaybettiGÜNCELLEME - Mardin'de kaza yapan araçlara müdahale edenlere tır çarptı, 10 kişi hayatını kaybetti
Kayseri'de 2 kişiyi telefonla dolandıran şüpheli Mersin'de yakalandıKayseri'de 2 kişiyi telefonla dolandıran şüpheli Mersin'de yakalandı
Anahtar Kelimeler:
futbol medipol başakşehir süperlig

İstanbul Namaz Vakitleri 21 Ağustos Pazar

İmsak
04:38
Sabah
06:12
Öğle
13:12
İkindi
16:59
Akşam
20:02
Yatsı
21:30

İstanbul Nöbetçi Eczaneler21 Ağustos Pazar

Deniz Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Doğanay Eczanesi
Arnavutkoy
Hadımköy Şirin Eczanesi
Arnavutkoy
Eczane Avlu 34
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Her yıl artarak devam ediyor! Bu ölümlerin yarısı önlenebilir

Her yıl artarak devam ediyor! Bu ölümlerin yarısı önlenebilir

Ofiste yakınlaşma gizli kameraya takıldı! Ortalık karıştı

Ofiste yakınlaşma gizli kameraya takıldı! Ortalık karıştı

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Seksi pozlarıyla ünlendi! Hastane yatağından bile para kazandı

Seksi pozlarıyla ünlendi! Hastane yatağından bile para kazandı

Okuldan kaytarmak için bahane uyduruyor sandı! Dışarı çıkınca...

Okuldan kaytarmak için bahane uyduruyor sandı! Dışarı çıkınca...

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.