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Medipol Başakşehir'de Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

26.03.2022 22:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Medipol Başakşehir'de Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 4 Nisan Pazartesi günü Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'la karşılaşacak Medipol Başakşehir hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Antalya kampındaki antrenman üç grup halinde yapılan 5'e 2 çalışması ardından taktik idmanla sona erdi.

Turuncu-lacivertli ekip yarın yapacağı idmanla çalışmalarını sürdürecek.

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