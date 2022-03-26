Medipol Başakşehir'de Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 4 Nisan Pazartesi günü Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'la karşılaşacak Medipol Başakşehir hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Antalya kampındaki antrenman üç grup halinde yapılan 5'e 2 çalışması ardından taktik idmanla sona erdi.

Turuncu-lacivertli ekip yarın yapacağı idmanla çalışmalarını sürdürecek.

