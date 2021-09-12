Medipol Başakşehir'i mağlup eden Göztepe, Süper Lig'de ilk galibiyetine ulaştı

İZMİR (AA) - Süper Lig'in 4. haftasında Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup eden Göztepe, yeni teknik direktörü Nestor El Maestro ile ilk maçında sahadan galibiyetle ayrıldı.
Gürsel Aksel Stadı'ndaki müsabakanın ilk yarısını Deniz Türüç'ün attığı golle 1-0 önde tamamlayan Medipol Başakşehir karşısında Göztepe 64. dakikada Cherif Ndiaye ile beraberliği yakaladı. İzmir temsilcisi 83. dakikada David Tijanic'in attığı golle 2-1 üstünlük kurdu.
Müsabakadan 2-1 galip ayrılan Göztepe, bu sezon ilk galibiyetine ulaştı. Sarı-kırmızılı ekibin yeni teknik direktörü Nestor El Maestro da ilk maçında galibiyet sevinci yaşadı. Göztepe, puanını 5'e çıkardı.
Sarı-kırmızılı ekipte takımının ilk golünü kaydeden Cherif Ndiaye, ikinci golün de asistini yaptı. David Tijanic de Göztepe formasıyla ilk golünü kaydetti.
- Başakşehir yine kaybetti
Süper Lig'de şampiyon olduğu 2019-2020 sezonundan sonra geçen yıl ligde ilk galibiyetini 5. haftada ulaşan Medipol Başakşehir, bu sezon da ilk 4 haftada galibiyet alamadı.
Geçen sezon ilk 4 haftayı 1 puanla kapatan Medipol Başakşehir, bu yıl puan elde edemedi.
Müsabakayı 3995 biletli seyirci takip etti.
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