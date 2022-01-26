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Medipol Başakşehir'in Antalya kampı başladı

26.01.2022 21:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Medipol Başakşehir'in Antalya kampı başladı

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'e verilen arayı değerlendirmek için kampa girdiği Antalya'da ilk çalışmasını yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, turuncu-lacivertli ekip, Belek Turizm Merkezi'nde konakladığı otelin sahasında ilk antrenmanını, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirdi.

Dinamik ısınmayla başlayıp pas çalışmasıyla devam eden idman, minyatür kale maçla sona erdi.

Medipol Başakşehir, Antalya kampındaki çalışmalarına yarın çift antrenmanla devam edecek.

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