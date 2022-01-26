Medipol Başakşehir'in Antalya kampı başladı

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'e verilen arayı değerlendirmek için kampa girdiği Antalya'da ilk çalışmasını yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, turuncu-lacivertli ekip, Belek Turizm Merkezi'nde konakladığı otelin sahasında ilk antrenmanını, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirdi.

Dinamik ısınmayla başlayıp pas çalışmasıyla devam eden idman, minyatür kale maçla sona erdi.

Medipol Başakşehir, Antalya kampındaki çalışmalarına yarın çift antrenmanla devam edecek.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz