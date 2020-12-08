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  4. Medipol'e " Türkiye Altın Marka Ödülleri"nde birincilik ödülü

Medipol'e " Türkiye Altın Marka Ödülleri"nde birincilik ödülü

İSTANBUL HABERLERİ  | 08.12.2020 13:21 | Son Güncelleme

Online olarak turkiyealtinmarka.com üzerinden 1 ay süresince yapılan halk oylamasında Medipol Sağlık Grubu, sağlık alanında birinci seçildi

İSTANBUL (AA) - Medipol Sağlık Grubu, "4. Türkiye Altın Marka Ödülleri" kapsamında halk oylamasıyla sağlık alanında birincilik ödülünü kazandı.

Medipol Sağlık Grubu açıklamasına göre, onlinede turkiyealtinmarka.com üzerinden 1 ay süresince yapılan halk oylamasında Medipol Sağlık Grubu, sağlık alanında birinci seçildi.

Halk oylaması ile üçüncü kez zirveye yükselen Medipol Sağlık Grubu adına ödülü Kurumsal Pazarlama ve Uluslararası Hasta Hizmetleri Koordinatörü Uygar Üstün aldı.

Türkiye'nin ekonomi, sağlık, inşaat, gıda ve daha birçok alanda başarılı iş insanları ve değerli markalarının ağırlandığı organizasyonda tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sınırlı sayıda katılım sağlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uygar Üstün, "Pandemi döneminde canı pahasına görev yapan sağlık personelleri adına bu ödülü alıyorum." ifadelerini kullandı.

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