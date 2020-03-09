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Medova ve Medaş kadın sağlığı için bir arada

KONYA HABERLERİ  | 09.03.2020 15:32 | Son Güncelleme

Medova Konya Hastanesi MEDAŞ’LA birlikte 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınları bilinçlendirmeye ve farkındalık oluşturmaya yönelik keyifli bir etkinliğe imza attı.Toplumumun temel taşı ve baş tacı olan kadınları bilgilendirmek ve bilinçlendirmek için 8 Mart Kadınlar Günü dolayısıyla Mart ayı boyunca farklı kurum ve kuruluşların kadın çalışanları ile Medova Hastanesi hekimleri bir araya geldi.

Medova ve Medaş kadın sağlığı için bir arada

Medova Konya Hastanesi MEDAŞ’LA birlikte 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınları bilinçlendirmeye ve farkındalık oluşturmaya yönelik keyifli bir etkinliğe imza attı.
Toplumumun temel taşı ve baş tacı olan kadınları bilgilendirmek ve bilinçlendirmek için 8 Mart Kadınlar Günü dolayısıyla Mart ayı boyunca farklı kurum ve kuruluşların kadın çalışanları ile Medova Hastanesi hekimleri bir araya geldi. Hastalıkların erken teşhis ve tedavisi kadar halk sağlığının korunması ve önlem alınması da genel toplum sağlığı için önemli bir konu olarak görülüyor. Bu kapsamda Medova Hastanesi, hastalıklardan korunma ve önlem alma, mevcut hastalıklar için tanı ve tedavi yöntemleri konusunda bilgilendirmek üzere tüm branş ve hekimleri ile halkı bilinçlendirme konusunda destek oluyor.

Güncel tüp bebek tedavisi teknolojileri hakkında bilgi verildi
Medova Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum - Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Seçil Kahveci Elsürer, bilinçli ve sağlıklı bir kadın olmak için nelere dikkat edilmesi, hastalıklardan korunmak için neler yapılması ve hangi belirtilerin ciddiye alınması gerektiğiyle ilgili MEDAŞ kadın çalışanlarını bilgilendirdi. Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek tedavisi ile ilgili de güncel teknolojiler, sağlık dünyasındaki son gelişmeler hakkında paylaşımlarda bulunan Seçil Kahveci Elsürer merak edilen soruları da cevaplandırdı.

Medova ve Medaş kadın sağlığı için bir arada

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İmsak
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Öğle
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İkindi
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Akşam
18:58
Yatsı
20:13

Konya Nöbetçi Eczaneler 9 Mart Pazartesi

Karatay Eczanesi
Karatay
Tercan Eczanesi
Karatay
Baran Eczanesi
Selcuklu
Firdevs Eczanesi
Selcuklu
Kent Eczanesi
Selcuklu
Merve Çerşil Eczanesi
Selcuklu
Yeniceoba Eczanesi
Selcuklu
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