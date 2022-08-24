Medya-İş Genel Başkanı Ballı'dan İHA Şanlıurfa Bürosu'na taziye ziyareti

Medya-İş Genel Başkanı Sezai Ballı, İhlas Haber Ajansı (İHA) Şanlıurfa Bürosu'na taziye ziyaretinde bulundu.
Ballı, Medya-İş Genel Başkan Yardımcısı Sefa Özdemir ile İHA Şanlıurfa Bürosu'nu ziyaretinde, Gaziantep'teki kazada hayatını kaybeden İHA çalışanı Muhammed Abdulkadir Esen için başsağlığı diledi.
Gazetecilerin her olayda polis, jandarma, sağlıkçı veya itfaiyeci gibi her zaman risk altında bulunduğunu belirten Ballı, kazada hayatını kaybeden İHA çalışanlarına Allah'tan rahmet, yakınlarına ve mesai arkadaşlarına sabır temennisinde bulundu.
İHA Şanlıurfa Bürosu Temsilcisi Şinasi İnan ise Ballı'ya ziyaretinden dolayı teşekkür etti.
TAG Otoyolu'nun Nizip bölümünde 20 Ağustos'ta meydana gelen kazada, aralarında 2 basın mensubunun da bulunduğu 16 kişi yaşamını yitirmiş, 30 kişi de yaralanmıştı.
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