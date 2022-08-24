YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Medya-İş Genel Başkanı Ballı'dan İHA Şanlıurfa Bürosu'na taziye ziyareti

Medya-İş Genel Başkanı Ballı'dan İHA Şanlıurfa Bürosu'na taziye ziyareti

24.08.2022 10:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Medya-İş Genel Başkanı Ballı'dan İHA Şanlıurfa Bürosu'na taziye ziyareti

Medya-İş Genel Başkanı Sezai Ballı, İhlas Haber Ajansı (İHA) Şanlıurfa Bürosu'na taziye ziyaretinde bulundu.

Ballı, Medya-İş Genel Başkan Yardımcısı Sefa Özdemir ile İHA Şanlıurfa Bürosu'nu ziyaretinde, Gaziantep'teki kazada hayatını kaybeden İHA çalışanı Muhammed Abdulkadir Esen için başsağlığı diledi.

Gazetecilerin her olayda polis, jandarma, sağlıkçı veya itfaiyeci gibi her zaman risk altında bulunduğunu belirten Ballı, kazada hayatını kaybeden İHA çalışanlarına Allah'tan rahmet, yakınlarına ve mesai arkadaşlarına sabır temennisinde bulundu.

İHA Şanlıurfa Bürosu Temsilcisi Şinasi İnan ise Ballı'ya ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

TAG Otoyolu'nun Nizip bölümünde 20 Ağustos'ta meydana gelen kazada, aralarında 2 basın mensubunun da bulunduğu 16 kişi yaşamını yitirmiş, 30 kişi de yaralanmıştı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şanlıurfa'da biyoçeşitliliğin artması için doğaya 250 sülün salındıŞanlıurfa'da biyoçeşitliliğin artması için doğaya 250 sülün salındı
Siirt'te devletten hibe desteği alan genç çiftçilere küçükbaş hayvan dağıtıldıSiirt'te devletten hibe desteği alan genç çiftçilere küçükbaş hayvan dağıtıldı
Bahçelievler'de 1 kişinin silahla öldürülmesine ilişkin 3 zanlı yakalandıBahçelievler'de 1 kişinin silahla öldürülmesine ilişkin 3 zanlı yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa İHA

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 24 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:15
Sabah
05:42
Öğle
12:32
İkindi
16:14
Akşam
19:13
Yatsı
20:34
Şanlıurfa ECZANELER
Şanlıurfa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Aile su parkına g-string ile gitti! Tepkilerin odağına yerleşti

Aile su parkına g-string ile gitti! Tepkilerin odağına yerleşti

Öpme bahanesiyle yaklaştı! Kulağını kopartıp yedi

Öpme bahanesiyle yaklaştı! Kulağını kopartıp yedi

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

İnatçı göbek yağlarını şıp diye eritmeye başlar

İnatçı göbek yağlarını şıp diye eritmeye başlar

Hemen yemeyi bırakın! Bel çevresini kalınlaştırıyor

Hemen yemeyi bırakın! Bel çevresini kalınlaştırıyor

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.