Medya mensupları, Atatürk Üniversitesinde bir araya geldi

Çalışan gazetecileri onurlandırmak amacıyla her yıl 10 Ocak günü kutlanan ve Türkiye’ye özgü özel bir gün olan Çalışan Gazeteciler Gününde, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ev sahipliğinde ve üniversite-medya buluşmaları çerçevesinde yemek programı düzenlendi. Programa Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı ve yönetimi, fakülte dekanları, gazeteciler cemiyeti başkanları ve üyeleri, basın kuruluşu yöneticileri ve temsilcileri ile çok sayıda yerel ve ulusal medya mensubu katıldı.

“DÜŞÜNCE VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN EN ÖNEMLİ GÖSTERGELERİNDEN BİRİSİ BASINDIR”

Çalışan gazetecilerin bu anlamlı gününü kutlayarak konuşmasına başlayan Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Feridun Fazıl Özsoy; gazeteciliğin demokrasinin temel taşlarından biri olduğunu belirterek: “Düşünce ve ifade özgürlüğünün en önemli göstergelerinden biri olan basın, özgür olduğu yerde demokrasinin sağlıklı işleyişini teminat altına alır. Basın, bilgiye özgürce ulaşma hakkımızı güvence altına almanın yanı sıra düşünce ve ifade özgürlüğümüzü de destekler. Aynı zamanda basın, halkın yönetime katılmasının önemli bir aracıdır. Halkın taleplerini, isteklerini ve arzularını yansıtarak yönetimlere yön verir, politikalara şekil verir. Demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biri olan basın, vatandaşların katılımını güçlendirir. Bu düşüncelerle bizleri misafir ederek özel günümüzü kutlayan Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı’ya teşekkür ediyor, meslektaşlarıma sağlıklı ve huzurlu bir çalışma hayatı diliyorum” ifadelerini kullandı.

“YEREL MEDYA İSTİŞARE GRUPLARI KURARAK, KARŞILIKLI DİYALOĞU GÜÇLENDİRECEK ADIMLAR ATTIK”

Programda basın mensuplarına seslenen Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Üniversite-basın buluşmaları çerçevesinde 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü münasebetiyle düzenlenen programda Erzurum’un kıymetli basın mensuplarıyla bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu söyledi.

“Özgür ve bağımsız basın, demokrasilerin vazgeçilmez ön koşulu olarak kabul edilir” sözleriyle konuşmasına devam eden Rektör Çomaklı, demokrasilerde çok seslilik, düşünce özgürlüğü ve yönetimlerin halk tarafından denetlenmesinin esas olduğunu ve bu ortamların ise özgür iletişimle sağlanabileceğini aktardı.

Prof. Dr. Çomaklı: “Bu noktada vatandaşın sözcüsü basındır. Özgürlükçü demokrasilerde basının en önemli kamusal görevi, tüm kamusal yaşantının kontrolü ve kritiğidir. Basınının inandırıcılığı ve saygınlığı ona düşen görevi layıkıyla yerine getirebilmesi noktasında hayati öneme sahiptir. Dolayısıyla her anlamda hakkın ve doğrunun yanında kendini konumlandırmak basın kuruluşlarının ve mensuplarının en büyük görevi olmalıdır” dedi.

Üniversite olarak basının gücünü ve potansiyelini bildiklerini ve bu potansiyelin harekete geçmesi konusunda kendilerini sorumlu hissettiklerini belirten Çomaklı: “Bu bağlamda göreve geldiğimiz günden itibaren yerel medya istişare grupları kurarak, karşılıklı diyaloğu güçlendirecek adımlar attık, atmaya devam ediyoruz. Özellikle son yıllarda, şehrimizde faaliyet yürüten meslek birliklerinin iş birliği ile panel ve çalıştaylar düzenlemekte, İletişim fakültemizin; gazetecilik, radyo televizyon ve halkla ilişkiler bölümlerinin gerek stajyer öğrencileri ve gerekse mezunlarıyla yerel medyamızı hem içerik hem de nitelikli iş gücü bağlamında desteklemekteyiz. Diğer yandan basınımızın güzide temsilcileri, İletişim Fakültemizde mesleki derslere katılmak suretiyle bilgi ve tecrübelerini paylaşmakta öğrencilerimizin gelişimine katkıda bulunmaktadırlar. İnanıyorum ki üniversitemiz iş birliğiyle şehrimizin basını daha da güç kazanacak ve köklü tarihine yakışır bir saygınlıkla yoluna devam edecektir” ifadelerini kullandı.

“ARAŞTIRMA ÜNİVERSİTELERİ A2 KATEGORİSİNE YÜKSELEN ÜNİVERSİTEMİZ KADRO VE FİNANSAL AVANTAJLAR SAĞLADI”

Basın mensuplarına, Atatürk Üniversitesinin son zamanlardaki faaliyetleri ve gelişim gösterdiği alanlar hakkında bilgi veren Rektör Çomaklı şunları aktardı: “Sizlerin de yakından bildiği gibi göreve geldiğimiz ilk günden itibaren Üniversitemizin gelişimi için Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesini hayata geçirdik. Bu proje üniversitemiz tarihinde önemli kırılma noktalarından biridir. Zira sistematik bir çalışma örneği olup, önceden belirlenen yol haritalarına göre belirlenen takvime bağlı faaliyetlerin icrası anlamına gelmektedir. Dinamik süreçleri içeren bu proje ile büyük bir mutlulukla belirtmek isterim ki, önemli başarılara imza atılmış ve önceden belirlenen amaçlara büyük oranda ulaşılmıştır. Öncelikle araştırma üniversitesi etiketi alınmış ve 32 göstergeyi içeren 3 kategoride büyük gelişme sağlanmıştır. A3 kategorisinde olan üniversitemiz A2 kategorisine yükselmiş ve üniversitemiz için kadro ve finansal avantajlar sağlanmıştır.”

“ULUSLARARASI NİTELİKLİ YAYINLARIMIZ İKİ KATINA ÇIKTI”

“Üniversitemiz Yükseköğretim Kalite Kurumu tarafından akredite edilmiş ve tüm süreçleri garanti altına alındı. Ayrıca finansal kaynaklar denetim altına alarak izleme mekanizması oluşturuldu. Üniversitemiz kurumsal yapısı güçlendirilmiş ve çok sayıda yönetmelik, yönerge, usul ve esas Senatomuz tarafından onaylanmıştır. Uluslararası nitelikli yayınlarımız göreve geldiğimiz gün ile kıyaslandığında tam iki katına çıktı. Araştırma alt yapısı tüm birimlerde yenilenerek biri uluslararası olmak üzere 6 adet akredite laboratuvar oluşturuldu. Fikri mülkiyetlerle ilişkili olarak göreve geldiğimizde 17 olan patent müracaatları sadece 2023 yılında 143 olup, toplamda 500 rakamına ulaşmıştır. Diğer yandan her yıl 30-40 arası patent ve faydalı model tescili gerçekleşmekte olup, bu patentlerin ticarileşme süreçleri başlatılarak Üniversitemiz projelerine yönelik olarak sağlanan dış fon miktarı 80-100 milyon bandına çıkmıştır. Sonuç olarak şunu söyleyebilirim ki Atatürk Üniversitesi evrensel bir üniversite olma yolunda rotasına girmiştir.”

“Üstlendiğiniz görevlerinizi yerine getirirken toplumumuzun inançlarını, değerlerini ve hassasiyetlerini dikkate alacağınıza ve ülkemizin daha müreffeh bir seviyeye gelmesine katkı sağlayacağınıza olan inancım tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle vazifelerini meslek ilkeleri çerçevesinde icra eden tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü tebrik ediyor, sağlık ve afiyet diliyorum” dedi.

Programın ardından katılımcılar, Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti öncülüğünde düzenlenen sergiyi ziyaret etti.

