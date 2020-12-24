Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi (SBF) Hemşirelik Bölümü tarafından “Medya Okuryazarlığı Konusunda Verilen Eğitimin Öğrencilerin Eleştirel Düşünme ve İletişim Becerilerine Etkisi” adlı çalışmanın, 9. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi’nde sözlü bildiri olarak sunumu gerçekleştirildi.

KSBÜ SBF öğretim üyeleri Doç. Dr. Sultan Güçlü ve Dr. Öğr. Üyesi Nalan Bostan Akmeşe ile birlikte SBF Hemşirelik Bölümü mezun öğrencesi Satı Öztürk tarafından gerçekleştirilen sunumda; Fatih Anadolu Lisesi’nde eğitim gören 11. sınıf öğrencilerine 3 hafta boyunca verilen Medya Okuryazarlığı eğitiminin etkililiği değerlendirildi. Bildiride özellikle çocukların erken yaşlarda medyayla tanışmaları sebebiyle, medya okuryazarlığı becerilerinin erken yaşlarda edinilmesinin gerekliliği vurgulanarak; bunun da ancak çocuklara sorgulama, araştırma gibi becerilerin kazandırılmasıyla sağlanabileceği ifade edildi.

Eleştirel düşünmenin, “Sorunların özüne inen, farklı açılardan irdeleyen, anlamaya çalışan, gerekirse karşı çıkabilen bir düşünme biçimi” olduğu açıklanarak medya okuryazarlığı ile eleştirel düşünme arasındaki ilişkiye değinildi. Söz konusu araştırmanın değerlendirme ve önerilerinin öneminden bahsedilerek, başta aileler olmak üzere alanda çalışan profesyonellere kadar ilgi duyan birçok kişi tarafından önemseneceği anlatıldı.

