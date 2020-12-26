Medya temsilcisine iki ödül birden

İstanbul’da Melih Çapın tarafından organize edilen Altın Yıldız Ödül Töreni, düzenlenen görkemli bir törenle ödülleri sahiplerini buldu. Çameli ilçesinden Sait İnanç ise iki ödül birden aldı.

Kadına Şiddete Hayır temalı gecede, son yıllarda artan kadın cinayetlerine farkındalık yapılan Altın Yıldız Ödül Töreni’nde ödüller sahiplerini buldu. Gökay Kalaycıoğlu sunumuyla gerçekleşen töreninde İhlas Medya Grubu üç ödüle layık görüldü. Yılın en iyi haber kanalı TGRT Haber olurken, yılın en iyi erkek haber spikeri TGRT Haber’den Mehmet Aydın oldu. İHA en iyi haber ajansı seçilirken, ödülleri İHA adına TGRT Haber kurumsal iletişim direktörü Sait İnanç aldı.

Altın Yıldız ödül töreninde iki ödül alan Denizli Çameli ilçesinden Sait İnanç, Denizli ve Çameli’deki hemşehrilerine selamlarını yolladı.

