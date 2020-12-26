YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Medya temsilcisine iki ödül birden

Medya temsilcisine iki ödül birden

DENİZLİ HABERLERİ  | 26.12.2020 13:32 | Son Güncelleme

İstanbul’da Melih Çapın tarafından organize edilen Altın Yıldız Ödül Töreni, düzenlenen görkemli bir törenle ödülleri sahiplerini buldu.

İstanbul’da Melih Çapın tarafından organize edilen Altın Yıldız Ödül Töreni, düzenlenen görkemli bir törenle ödülleri sahiplerini buldu. Çameli ilçesinden Sait İnanç ise iki ödül birden aldı.
Kadına Şiddete Hayır temalı gecede, son yıllarda artan kadın cinayetlerine farkındalık yapılan Altın Yıldız Ödül Töreni’nde ödüller sahiplerini buldu. Gökay Kalaycıoğlu sunumuyla gerçekleşen töreninde İhlas Medya Grubu üç ödüle layık görüldü. Yılın en iyi haber kanalı TGRT Haber olurken, yılın en iyi erkek haber spikeri TGRT Haber’den Mehmet Aydın oldu. İHA en iyi haber ajansı seçilirken, ödülleri İHA adına TGRT Haber kurumsal iletişim direktörü Sait İnanç aldı.
Altın Yıldız ödül töreninde iki ödül alan Denizli Çameli ilçesinden Sait İnanç, Denizli ve Çameli’deki hemşehrilerine selamlarını yolladı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
100 yılın keşfi! Göbeklitepe olma yolunda ilerliyor100 yılın keşfi! Göbeklitepe olma yolunda ilerliyor
PAÜ’de 15 Temmuz şehitleri anılacakPAÜ’de 15 Temmuz şehitleri anılacak
1/

Denizli Namaz Vakitleri 26 Aralık Cumartesi

İmsak
06:43
Sabah
08:11
Öğle
13:09
İkindi
15:37
Akşam
17:58
Yatsı
19:20

Denizli Nöbetçi Eczaneler26 Aralık Cumartesi

Bertan Eczanesi
Merkezefendi
Demiray Eczanesi
Merkezefendi
Ekiz Eczanesi
Merkezefendi
Nikfer Eczanesi
Merkezefendi
Kızıltaş Eczanesi
Pamukkale
Nurdan Eczanesi
Pamukkale
Özkan Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.