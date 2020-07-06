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Mega Center’da temizlik ve dezenfekte çalışması

İSTANBUL HABERLERİ  | 06.07.2020 13:01 | Son Güncelleme

Bayrampaşa Belediyesi, İstanbul’un en büyük kuru gıda toptancı hali olan Mega Center’da temizlik ve dezenfekte çalışması yaptı.Bayrampaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, İstanbul’un en büyük kuru gıda toptancı hali olan Mega Center ile Ali Fuat Başgil Caddesi ve Şehir Parkı’ndaki lunapark alanında temizlik ve dezenfekte çalışması yaptı.

Bayrampaşa Belediyesi, İstanbul’un en büyük kuru gıda toptancı hali olan Mega Center’da temizlik ve dezenfekte çalışması yaptı.
Bayrampaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, İstanbul’un en büyük kuru gıda toptancı hali olan Mega Center ile Ali Fuat Başgil Caddesi ve Şehir Parkı’ndaki lunapark alanında temizlik ve dezenfekte çalışması yaptı. Sisleme aracı, tazyikli su ve köpükle yerleri pırıl pırıl yapan ekiplerin çalışmalarına devam edeceği öğrenildi.
Bayrampaşa’daki Yenidoğan, Orta, Terazidere, Altıntepsi, Vatan, İsmetpaşa, Muratpaşa, Kartaltepe, Kocatepe, Yıldırım ve Cevatpaşa olmak üzere toplam 11 mahalledeki tüm cadde ve sokaklar da defalarca dezenfekte edilmişti.

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