Megan Fox, akıllara durgunluk veren bir kıyafetle sokağa çıktı

Megan Fox, uğruna 10 yıllık kocası Brian Austin Green’i terk ettiği genç sevgilisi Machine Gun Kelly ile beraber olmaya başladıktan sonra daha cüretkar tercihler yapmaya başladı. Çift adım attıkları her yerde olay olurken, Megan Fox bu sefer kıyafet tercihiyle şaşırttı.

Megan Fox, kusursuz fiziğini gözler önüne seren tercihiyle sokaklarda salınırken görenler ise gözlerine inanmadı. Elmas detaylı transparan üst ve blazer giyen aktris, kombinini salaş bir kot pantolonla tamamlamayı tercih etti.

35 yaşındaki oyuncu ve model, 31 yaşındaki Machine Gun Kelly ile Midnight in the Switchgrass filminin setinde tanıştıktan kısa süre sonra aşk yaşamaya başladı.

Tanıştıkları sırada Brian Austin Green ile evli olan 3 çocuk annesi Megan Fox kısa sürede boşandıktan sonra ilişkisini daha rahat bir şekilde yaşamaya başladı.





