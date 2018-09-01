Megan Fox'un Beşiktaş aşkı

1 / 15 Bir belgesel çekimi için Türkiye'de bulunan Megan Fox, Beşiktaş Dergisi'nin eylül sayısına röportaj verdi.

2 / 15 Beşiktaş forması giyen Megan Fox, röportajında "Türkiye'ye bir dahaki gelişimde Beşiktaş maçını da izlemek istiyorum" ifadelerini kullandı.