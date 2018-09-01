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Megan Fox'un Beşiktaş aşkı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 01.09.2018 16:41 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü ABD'li aktris ve model Megan Fox, Beşiktaş maçı izlemek istediğini söyledi.

Dünyaca ünlü isimden Beşiktaş mesajı...

Megan Fox'un Beşiktaş aşkı

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Bir belgesel çekimi için Türkiye'de bulunan Megan Fox, Beşiktaş Dergisi'nin eylül sayısına röportaj verdi.

Bir belgesel çekimi için Türkiye'de bulunan Megan Fox, Beşiktaş Dergisi'nin eylül sayısına röportaj verdi.
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Beşiktaş forması giyen Megan Fox, röportajında "Türkiye'ye bir dahaki gelişimde Beşiktaş maçını da izlemek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş forması giyen Megan Fox, röportajında "Türkiye'ye bir dahaki gelişimde Beşiktaş maçını da izlemek istiyorum" ifadelerini kullandı.
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Fox, Türk yemeklerini ve Türk kahvesini çok sevdiğini de belirtti.

Fox, Türk yemeklerini ve Türk kahvesini çok sevdiğini de belirtti.
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Röportaj sonrası ABD'li aktrise Beşiktaş forması hediye edildi.

Röportaj sonrası ABD'li aktrise Beşiktaş forması hediye edildi.
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Megan Fox'un Beşiktaş aşkı

Megan Fox'un Beşiktaş aşkı
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Megan Fox'un Beşiktaş aşkı

Megan Fox'un Beşiktaş aşkı
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Megan Fox'un Beşiktaş aşkı

Megan Fox'un Beşiktaş aşkı
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Megan Fox'un Beşiktaş aşkı

Megan Fox'un Beşiktaş aşkı
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Megan Fox'un Beşiktaş aşkı

Megan Fox'un Beşiktaş aşkı
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Megan Fox'un Beşiktaş aşkı

Megan Fox'un Beşiktaş aşkı
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Megan Fox'un Beşiktaş aşkı

Megan Fox'un Beşiktaş aşkı
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Megan Fox'un Beşiktaş aşkı

Megan Fox'un Beşiktaş aşkı
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Megan Fox'un Beşiktaş aşkı

Megan Fox'un Beşiktaş aşkı
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Megan Fox'un Beşiktaş aşkı

Megan Fox'un Beşiktaş aşkı
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Megan Fox'un Beşiktaş aşkı

Megan Fox'un Beşiktaş aşkı
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Beşiktaş Megan Fox

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Megan Fox'un Beşiktaş aşkı

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