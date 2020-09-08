MEGEM 16 kişiyi daha meslek sahibi yaptı

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (OSB) tarafından işletilen “Mesleki Edindirme ve Geliştirme Merkezi”’nde (MEGEM) CNC ve kaynak eğitimlerini başarıyla tamamlayan kursiyerler için sertifika töreni düzenlendi.

Büyüyen Eskişehir sanayisinin yüksek teknolojiye dayalı yetişmiş teknik ve kalifiye eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) bünyesinde kurulan ve mesleki eğitimler veren Mesleki Edindirme ve Geliştirme Merkezi’nde (MEGEM) mezuniyet heyecanı yaşandı. 320 saat süren eğitimlerin sonunda kursu başarıyla tamamlayan 16 kursiyere düzenlenen törenle sertifikaları verildi. Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi seminer salonunda gerçekleşen törene Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli ve Başkan Vekili Metin Saraç katıldı.

Hepinizin bir altın bileziği ve birer mesleği oldu

Sertifika töreninde konuşan Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, “Bu eğitimler biz sanayiciler için önemli çünkü işletmelerimizde sizler gibi mesleki eğitim almış ve yetişmiş insan gücü açığımız sürekli artıyor, sizler bu açığı kapatmakta azda olsa önemli bir rol oynayacaksınız. En önemlisi sizler için mutlu bir gün, buraya başladığınızda birçoğunuzun bir mesleği ve uzmanlığı yoktu. Uzun bir eğitimin ardından hepinizin bir altın bileziği ve birer mesleği oldu. Burada sizlere sağlanan imkânı iyi değerlendirenlerin en kısa sürede iş bulacağına bizler gönülden inanıyoruz. Sizlerin başarısı, bizlerin başarısı olacaktır” dedi.