Meğer olay bambaşkaymış! Tedesco gerçekleri ortaya çıktı

Fenerbahçe’de Tedesco ayrılığı sonrası transfer gerçeği ortaya çıktı. Golcü tercihi ve tazminat detayları netleşirken yönetimle fikir ayrılıkları dikkat çekti.

Meğer olay bambaşkaymış! Tedesco gerçekleri ortaya çıktı
Cevdet Berker İşleyen

Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco ile yolların ayrılmasını ardından bazı gerçekler de ortaya çıktı. Sarı-lacivertli kulüpte özellikle ara transferde gol yollarında etkili bir ismin takıma kazandırılamamasının sebepleri belli oldu.

TEDESCO CHERIF'İ İSTEMİŞ

Meğer olay bambaşkaymış! Tedesco gerçekleri ortaya çıktı 1

Ara transferde golcü transfer etmemekle suçlanan Fenerbahçe yönetiminin 8 isim belirlediği ancak Domenico Tedesco ve Devin Özek’in Sidiki Cherif’te ısrarcı olduğu öğrenildi.

Yönetimin stoper bölgesi için de birçok alternatif belirlediği ancak bu isimleri teknik direktör Domenico Tedesco’nun o bölgede Edson Alvarez’i düşündüğü için bu duruma sıcak bakmadığı belirtildi.

GERÇEKLER ORTAYA ÇIKTI

Meğer olay bambaşkaymış! Tedesco gerçekleri ortaya çıktı 2

Sosyal medyada Tedesco’ya ciddi bir tazminat ödenecek iddialarının da asılsız olduğu ortaya çıktı. Fenerbahçe yönetimi, 40 yaşındaki teknik adama nisan ayında alacağıyla birlikte toplamda 750 bin Euro ödeme yapacak. Ancak bu ayrılık 15 Haziran sonrası gerçekleşmiş olsaydı Tedesco’ya gelecek sezonun ücreti de ödenecekti.

Öte yandan Domenico Tedesco’ya ayrılığın mail yoluyla iletildiğinin gerçek olmadığı, kendisine sözlü olarak da belirtildiği öğrenildi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
San Antonio Spurs, Batı Konferansı’nda yarı finale yükseldiSan Antonio Spurs, Batı Konferansı’nda yarı finale yükseldi
Sergen Yalçın o ismi sildi! Herkesten önce o gidiyorSergen Yalçın o ismi sildi! Herkesten önce o gidiyor
En Çok Okunan Haberler
Rusya'da İran hazırlığı iddiası! "Savaşa dahil olacak"

Rusya'da İran hazırlığı iddiası! "Savaşa dahil olacak"

Bursa'da depoya silahlı saldırı! Genç avukat hayatını kaybetti

Bursa'da depoya silahlı saldırı! Genç avukat hayatını kaybetti

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi yarı final! PSG, Bayern Münih'i 5-4 geçti

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi yarı final! PSG, Bayern Münih'i 5-4 geçti

Fragman yayınlandı! Çok konuşulan sahne...

Fragman yayınlandı! Çok konuşulan sahne...

Akın akın geliyorlar 'Oteller doldu, kapasiteyi aştık' Sokaklarda başladı

Akın akın geliyorlar 'Oteller doldu, kapasiteyi aştık' Sokaklarda başladı

Bakan Bayraktar: "Ben bu şirkete bir daha asla ruhsat falan vermem"

Bakan Bayraktar: "Ben bu şirkete bir daha asla ruhsat falan vermem"

