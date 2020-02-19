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MEGİP ile kaliteli istihdam dönemi

MERSİN HABERLERİ  | 19.02.2020 16:47 | Son Güncelleme

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında 2017 yılının sonunda hayata geçen Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü (MEGİP) çerçevesinde Mersin’in Tarsus ilçesinde açılan çeşitli kurslar sonunda 200’e yakın işsize iş imkanı sağlandı.Bu kapsamda Tarsus TSO üyesi Quin Tekstil fabrikasında düzenlenen etkinlikle istihdam garantili mesleki eğitim kursuna start verildi.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği arasında imzalanan Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü (MEGİP) kapsamında düzenlenen mesleki eğitim programları devam ediyor.İŞKUR ve TOBB arasında işgücü piyasasının talep ettiği niteliklerde işgücünün yetiştirilmesi için kamu-özel sektör işbirliğinde teorik ve pratik eğitimlerin birleştirilmesini içerecek şekilde mesleki eğitimlerin düzenlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.Protokol süresince Oda-Borsalar ile İŞKUR müdürlükleri aracılığıyla düzenlenecek mesleki eğitim kurslarında işverenlerin ihtiyaç duyduğu nitelikteki işgücü, işverenlerin talepleri doğrultusunda oluşturulacak eğitim programları ile yetiştirilecek.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında 2017 yılının sonunda hayata geçen Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü (MEGİP) çerçevesinde Mersin’in Tarsus ilçesinde açılan çeşitli kurslar sonunda 200’e yakın işsize iş imkanı sağlandı.
Bu kapsamda Tarsus TSO üyesi Quin Tekstil fabrikasında düzenlenen etkinlikle istihdam garantili mesleki eğitim kursuna start verildi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği arasında imzalanan Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü (MEGİP) kapsamında düzenlenen mesleki eğitim programları devam ediyor.
İŞKUR ve TOBB arasında işgücü piyasasının talep ettiği niteliklerde işgücünün yetiştirilmesi için kamu-özel sektör işbirliğinde teorik ve pratik eğitimlerin birleştirilmesini içerecek şekilde mesleki eğitimlerin düzenlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.
Protokol süresince Oda-Borsalar ile İŞKUR müdürlükleri aracılığıyla düzenlenecek mesleki eğitim kurslarında işverenlerin ihtiyaç duyduğu nitelikteki işgücü, işverenlerin talepleri doğrultusunda oluşturulacak eğitim programları ile yetiştirilecek. Bu doğrultuda Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası, üyelerine nitelikli hizmet sunmaya yönelik faaliyetlerini sürdürürken bir taraftan da özellikle istihdama dönük projelerde de yanlarında olmaya devam ediyor.
Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası üyesi Quin Tekstil firması da istihdam seferberliği projesinden yararlanan firmalardan biri oldu. Firma dokuma, konfeksiyon makineci mesleğinde talep ettiği mesleki eğitim kursuna olumlu yanıt aldı. Firma tesislerinde düzenlenen kurs açılış etkinliğine Tarsus İŞ-KUR Müdürü Kürşat Dal, Tarsus Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Gürsoy, Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Ali Ukav, Tarsus Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Seçer, firma temsilcileri ve diğer konuklar katıldı.

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