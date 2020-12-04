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MEGSAŞ kısıtlama günlerinde de ekmek üretimine devam ediyor

MALATYA HABERLERİ  | 04.12.2020 16:18 | Son Güncelleme

Malatya Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden olan MEGSAŞ, İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan son genelge ile sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı Cumartesi ve Pazar günlerinde halkın mağdur olmaması için üretim ve satış hizmetlerini sürdürecek.MEGSAŞ Genel Müdürü Münür Özpolat, “Pandemi sürecinde vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamaması için 100 personelimizle çift vardiya şeklinde çalışıyoruz” dedi.Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı ekmeğe ulaşım konusunda yaşanabilecek olumsuzlukları önlemek için gerekli tedbirleri aldıklarını ifade eden MEGSAŞ Genel Müdürü Münür Özpolat, “Pandemi sürecinde sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu dönemlerde de vatandaşlarımızı mağdur etmemek için 100 personelimizle çift vardiya çalışarak Malatya genelinde bulunan 18 ekmek satış büfemizle hizmet vereceğiz.

MEGSAŞ kısıtlama günlerinde de ekmek üretimine devam ediyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden olan MEGSAŞ, İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan son genelge ile sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı Cumartesi ve Pazar günlerinde halkın mağdur olmaması için üretim ve satış hizmetlerini sürdürecek.
MEGSAŞ Genel Müdürü Münür Özpolat, “Pandemi sürecinde vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamaması için 100 personelimizle çift vardiya şeklinde çalışıyoruz” dedi.
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı ekmeğe ulaşım konusunda yaşanabilecek olumsuzlukları önlemek için gerekli tedbirleri aldıklarını ifade eden MEGSAŞ Genel Müdürü Münür Özpolat, “Pandemi sürecinde sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu dönemlerde de vatandaşlarımızı mağdur etmemek için 100 personelimizle çift vardiya çalışarak Malatya genelinde bulunan 18 ekmek satış büfemizle hizmet vereceğiz. Yayınlanan son genelge ile Cumartesi ve Pazar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Bu süre zarfında ekmek satış büfelerimiz sabah 09.00 ile 17.00 saatleri arasında açık olacak. Açık olacak ekmek satış büfelerimiz, Çevreyolu, Dörtyol, Battalgazi, Akpınar, Eski Devlet Hastanesi, Kernek, Emeksiz, Toki 1. Etap, Toki 2. Etap, Toki 3. Etap, Beydağı Devlet Hastasesi, Sıtmapınarı, Yeni İlçe Garajı, Doğu Garajı, Eski Belediye Arkası, Tandoğan, Fahri Kayahan Nikah Sarayı ve Fabrika Büfesi kısıtlama süresince hizmet verecektir. Ekmek ihtiyaçlarını karşılamak için dışarı çıkacak olan vatandaşlarımızdan kısıtlama kurallarına riayet ederek ihtiyaçlarını karşılamaları gerektiğini unutmamalarını istiyoruz” diye konuştu.

MEGSAŞ kısıtlama günlerinde de ekmek üretimine devam ediyor

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