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Mehmet Ağa Camisi cemaatine kavuştu

İSTANBUL HABERLERİ  | 07.02.2020 16:44 | Son Güncelleme

Fatih Mercan’da bulunan Mehmet Ağa Camisi’nde 4 yıldır devam eden restorasyon çalışmaları tamamlandı.

Fatih Mercan’da bulunan Mehmet Ağa Camisi’nde 4 yıldır devam eden restorasyon çalışmaları tamamlandı. Bugün cuma namazı ile açılışı yapılan caminin havadan çekilen görüntüsü kendine hayran bıraktı.
Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Fatih Mercan’da bulunan Mehmet Ağa Camisi 4 yıldır devam eden restorasyon çalışmaları tamamlandı. Cuma namazı öncesi düzenlenen tören ile cami 4 yıl sonra cemaatine kavuştu. Törene İstanbul Vali Yardımcısı Ahmet Ünal, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Vakıflar Genel Müdürü Burhan Atasoy ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Mehmet Ağa Camisi İmamı Nihat Aktaş’ın Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan tören protokol konuşmaları ile devam etti. Ardından dualar okunup kurdele kesimi yapılarak caminin açılışı gerçekleştirildi.
Cami restorasyonunda çatıda bulunan kurşunun değiştirildiği, zarar gören kirpi saçaklarının ise onarıldığı görüldü. Caminin duvarlarına da kireç esaslı enjeksiyon yapılarak güçlendirildi. Önceki petek kısmı oldukça kötü durumda olan minare sökülerek, projesine uygun olarak yeniden örülerek külah kısmı ile bitirildi. Ayrıca tüm cepheler ve döşemeler aslına uygun olarak yenilendi. Havadan çekilen görüntülerde ise İstanbul Boğazı manzarası ile bütünleşen caminin eşsiz görüntüsü kendine hayran bıraktı.

“Atalarımız ile torunları arasındaki köprüyü inşa ve ihya etmektedir”
Vakıflar Bölge Müdürlüğünün yurt içinde ve yurt dışında birçok önemli eseri restore ettiğini vurgulayan Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, “Vakıflar Genel Müdürlüğümüz hayata geçirdiği çok kıymetli projeler ile sadece yapıları değil, aynı zamanda atalarımız ile torunları arasındaki köprüyü de inşa ve ihya etmektedir. Türkiye’nin dört bir yanında ihya edilen eserleri görmekten iftihar ediyoruz. Bugüne kadar yurt içinde ve yurt dışında birçok önemli eserleri ihya eden Vakıflar Bölge Müdürlüğü çok önemli bir misyon icra etmektedir. Yahya Kemal’in dediği gibi varlık iddiamızı sürdürebilmek için değil bir mescidimizi ihya etmek bir mezar taşı parçamızı bile yedi kat ipeklere sarıp koruyor Vakıflar Bölge Müdürlüğü” dedi.

“Cami tezyinatları ile dört dörtlük oldu”
Mehmet Ağa Camisi’ni Mercan esnafının sıklıkla kullandığını ifade eden Vakıflar Genel Müdürü Burhan Atasoy ise, “4 yıllık bir restorasyon süreci yaşadık. Bu süre zarfı içerisinde önemli olan kurul kararları ve daha sonra çıkan kalem işleri. Burada en büyük desteği kültür varlıklarından, müzeler genel müdürlüğü ve akademisyen hocalarımızdan alıyoruz. Cami tezyinatları ile dört dörtlük oldu. Ayrıca ahşap işçiliği ve süslemeler de çok güzel bir şekilde yapıldı. 5 bin 400’e yakın restorasyon yapmış bulunmaktayız Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak. Yaptığımız her eserde aslına uygun olmasına ve önemli noktalarda hassasiyet ile davranıyoruz. Çevredeki esnaflar vakit namazlarını burada eda ediyorlar” diye konuştu.

“Hasretle camimize kavuştuk”
Mehmet Ağa Camisi’nin restorasyonunun tamamlanmasını heyecan ile beklediğini ifade eden Nezir Aslan, “Restorasyonu yapanlara çok teşekkür ediyorum. Böyle kıymetli bir eseri tekrar hayata döndürmek çok güzel bir çalışma. 5 yıldır bekliyordum. Hasretle camimize kavuştuk” dedi.

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