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Mehmet Akif Ersoy Mahallesinin alt yapısı tamamlanıyor

KASTAMONU HABERLERİ  | 28.08.2020 13:01 | Son Güncelleme

Mehmet Akif Ersoy Mahallesinde devam eden alt yapı çalışmalarını yerinde inceleyen Kastamonu Belediye Başkanı Op.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesinde devam eden alt yapı çalışmalarını yerinde inceleyen Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, dokunmadıkları tek bir noktanın kalmayacağını söyledi.
Kastamonu’da Mehmet Akif Ersoy Mahallesi yağmur suyu baks çalışması, Kastamonu Belediyesi’nin yoğun mesaisi sonucunda tamamlanma aşamasına geldi. Yağmurun ardından yaşanan su ve sel baskınlarının önüne geçmek için Kastamonu Belediyesi’nin başlattığı yağmur suyu baks inşaatı çalışmalarının birinci etabında sona yaklaşıldı. Mehmet Akif Ersoy Mahallesinde yürütülen çalışmaları yerinde incelemeyen Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, yağmurun ardından yaşanan sel ve su baskınlarının önüne geçmek için başlattıkları yağmur suyu baks inşaatının Mehmet Akif Ersoy Mahallesindeki birinci etabının devam ettiğini ve son aşamaya gelindiğini belirtti.
Yürütülen çalışmalar hakkında belediye ekiplerinden bilgi alan Başkan Vidinlioğlu, “Mehmet Akif Ersoy mahallesini yakından ilgilendiren Kastamonu Belediyesi KASKİ Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda iki ayrı kategoride imalat yapılarak,1,5’a 1,5 metre çapında yerinde döküm baks,800 ve 1000’lik çapında beton boru döşeniyor. Tüm bu çalışmalar sona erdikten sonra yağmur suyu ızgara, sokak aydınlatma, peyzaj ve tretuvar düzenlemeleri yapılacak ve Kastamonu’muzun en büyük mahallerinden biri olan Mehmet Akif Ersoy’a bambaşka bir görünüm kazandıracak. Kastamonu Belediyesi olarak el değmedik, dokunmadığımız hiç bölge ve mahallemiz kalmayacak. İnşallah bu uygulamamız da tamamlandığında mahallemizde yağmurun ardından yaşanan su ve sel baskınları tekrar yaşanmayacak” dedi.
Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Muhtarı Metin Kuşçu ise, aşırı yağışlarda mahallede su baskınlarının yaşandığına ve yollarda su birikintilerinin gerçekleştiğine dikkat çekerek, “Takdir ettiğimiz çalışmaların ardından mahallemiz inşallah su baskını, sel ve çamur gibi sorunları artık yaşamayacaktır. Bu tür çalışmaların devam etmesini de arzu eden Kuşçu, Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu başta olmak üzere, emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz” diye konuştu.

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