Mehmet Akif Ersoy Yıldırım’da anıldı

Yıldırım Belediyesi tarafından düzenlenen, moderatörlüğü Enver Gülşen tarafından yapılan, yönetmen, senarist Mesut Uçakan’ın konuk olduğu ‘İstiklal Marşı Şairi’ programında Mehmet Akif Ersoy anıldı.

Barış Manço Kültür Merkezi’nde düzenlenen programda, ‘Reis Bey’, ‘Kavanozdaki Adam’ filmleri, ‘İstiklal MarşıŞairi Mehmet Akif Ersoy’ gibi birçok yapıta yönetmenlik yapmış ünlü yönetmen, senarist Mesut Uçakan, Mehmet Akif Ersoy’un şiirleri, dava anlayışı ve İstiklal Marşı’nı yazma süreci üzerine değerlendirmelerini katılımcılarla paylaştı. Türk milletinin, istiklal için yaşayan bir millet olduğunu tarih boyunca bunu defalarca gösterdiğini dile getiren Uçakan, “Bu milletin içinden çıkmış bazı yiğit evlatlar istiklale ulaşmaya önderlik etmiştir. Mehmet Akif’te bu isimlerden biridir. O bir dava adamı, kültür şahsiyetidir” diye konuştu. Program, Mesut Uçakan’ın yönetmenliğini yaptığı ‘İstiklal Marşı Şairi Mehmet Akif Ersoy’ belgeselinin gösterimiyle sona erdi.

