YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Mehmet Akif öğretmen, ampute koluna sabitlediği bagetle bateri çalıyor

Mehmet Akif öğretmen, ampute koluna sabitlediği bagetle bateri çalıyor

29.09.2022 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

15 yaşındayken kıyma makinesine kaptırdığı sol kolunu dirsek altından kaybeden özel eğitim öğretmeni Mehmet Akif Akıncı, azmi ve bateri çalma yeteneğiyle beğeni topluyor - Akıncı: - "Olumsuzluklar yaşadım ancak asla pes etmedim. Bateristlik hikayesini asla sekteye uğratmadım. İlk defa kendim için bir şey yaptığımı hissettim. Psikolojik olarak bana çok iyi geldi"

ESKİŞEHİR (AA) - DENİZ AÇIK - Eskişehir'de çocukluğunda geçirdiği kaza nedeniyle sol kolu dirsek altından ampute olan 45 yaşındaki Mehmet Akif Akıncı yaklaşık iki yıl önce öğrendiği bateri çalma becerisini geliştirmeyi hedefliyor.

İki çocuk babası Akıncı, 15 yaşındayken temizlemeye çalıştığı kıyma makinesine kolunu kaptırarak dirseğinden alt kısmını kaybetti. Yaşadığı kazaya rağmen hayattan kopmayan Akıncı, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümünü bitirip öğretmen oldu.

Türkiye'nin farklı bölgelerinde öğretmenlik yaptıktan sonra Eskişehir'de özel bir eğitim kurumunda özel gereksinimli öğrencilere yardımcı olan Akıncı, müzik eğitimi alan oğlu Agah Akıncı sayesinde baterist Atilla Ersin Dumlu ile tanıştı.

​​​​​​​Dumlu'dan ders almaya başlayan Akıncı, bageti ampute olan sol koluna özel bir aparat yardımıyla sabitleyerek bateri çalıyor, azmi ve yeteneğiyle de alkış topluyor.

Mehmet Akif Akıncı, AA muhabirine, kolunu kaybettikten sonra sıkıntı çekmediğini, 30 yıldır ampute olarak hayatını sürdürdüğünü söyledi.

Gençlik döneminde bu eksikliğini düşünmemeye çalıştığını belirten Akıncı, şöyle devam etti:

"Sol kolumun olmaması hayatta seçenekler oluşturmamı sağladı. Mesela pantolon giymek zorundasın ama tek elin var. Bunu en pratik biçimde nasıl yapıyorsun, ona bakmaya başlıyorsun. Gençlik zamanı herkes bilardo oynuyor. Bu bilardo tek kolla nasıl oyun olabilir diye bakıyorsun. Zihnin artık alternatif üretmeye başlıyor. Bu, hayatımın tüm alanına yayıldı. Kaza bana ekstra bir kazanç sağladı. Birçok şeyi kendime uyarladıkça hayatımın da daha kolaylaştığını ve artılar getirdiğini gördük. Bundan da hiç vazgeçmedim."

- "Bandajla koluma bir baget bağladık ve ilk vuruşu yaptım"

Akıncı, üniversiteyi bitirmesinin ardından özel eğitim öğretmeni olarak hayata atıldığını dile getirdi.

Bazı illerde öğretmenlik görevinde bulunduğunu, Eskişehir'e dönerek kendine ait bir eğitim kurumu açtığını belirten Akıncı, Kovid-19 salgının yaşandığı 2019'da bazı sorunlar yaşadığını ve hayatına farklılık katmak istediğini anlattı.

Arayışı sırasında müziğe yöneldiğini aktaran Akıncı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Oğlum baterist ve konservatuvarda öğrenim görüyor. Evde bateri çalarken oğlumu izlediğim bir akşam, eğitmeni Ersin hocayı aradım ve bateri çalmak istediğimi söyledim. Kendisi bu isteğimi kabul etti. Bandajla koluma bir baget bağladık ve ilk vuruşu yaptım. Türk ampute baterist yok, bunu deneyen de olmamış. Ofisimde kendime ait bir bateri setim var. Ders aralarında bateri çalıyorum. Okuldaki öğrencilere çocuk şarkıları çalıyorum. Bazen onlara da bateri çalmayı öğretiyorum. Bateri çalma yolunda olumsuzluklar yaşadım ancak asla pes etmedim. Bateristlik hikayesini asla sekteye uğratmadım. Vazgeçmeyi asla düşünmedim. İlk defa kendim için bir şey yaptığımı hissettim. Psikolojik olarak bana çok iyi geldi. Ruhsal durumum açısından çok iyi şeylere sebep oldu."

Akıncı, yurt dışında çok güzel işler yapan ampute bateristlere imrendiğini ifade ederek, gelecekte daha iyi bateri çalmak için ilerlediğini sözlerine ekledi.

Eğitmen baterist Atilla Ersin Dumlu da Akıncı'nın teklifini kabul ederek çalışmaya başladıklarını belirtti.

Güçlü ve zayıf yanlarını tespit edip buna göre bir ders programı belirlediklerini ifade eden Dumlu, "Şu anda gerçekten harika gidiyor. Müthiş bir tutkuyla çalıyor. Kendini geliştirmek için gerçekten buna zaman ayırıyor. Öncelikle profesyonel bir şarkı kaydı almak istiyoruz." dedi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anadolu Üniversitesi 3,8 milyon kamu personeline uzaktan eğitim katkısı sunacakAnadolu Üniversitesi 3,8 milyon kamu personeline uzaktan eğitim katkısı sunacak
Eminevim ve Ulaştırma Memur-Sen, Ankara da Ortak Frekans'ta buluştuEminevim ve Ulaştırma Memur-Sen, Ankara da Ortak Frekans'ta buluştu
Kahramanmaraş'ta 4 kardeşin yangından kurtarılması itfaiye kamerasınca görüntülendiKahramanmaraş'ta 4 kardeşin yangından kurtarılması itfaiye kamerasınca görüntülendi
Anahtar Kelimeler:
Öğretmen Eskişehir ampute engelli

Eskişehir Namaz Vakitleri 29 Eylül Perşembe

İmsak
05:22
Sabah
06:45
Öğle
12:53
İkindi
16:13
Akşam
18:52
Yatsı
20:10
Eskişehir ECZANELER
Eskişehir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arayıp da bulamadığınız ödem atıcı çay tarifi

Arayıp da bulamadığınız ödem atıcı çay tarifi

Metresiyle sevişirken ölünce eşi mezarına 'sadakatsiz' yazdırdı!

Metresiyle sevişirken ölünce eşi mezarına 'sadakatsiz' yazdırdı!

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Binlerce yıl önce ilaç olarak kullanılıyordu... Faydaları unutuldu

Binlerce yıl önce ilaç olarak kullanılıyordu... Faydaları unutuldu

Verdiği zararı tahmin bile edemezsiniz! Adım adım ölüme götürüyor

Verdiği zararı tahmin bile edemezsiniz! Adım adım ölüme götürüyor

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.