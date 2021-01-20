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Mehmet Akif Okulu projesi hazırlandı

20.01.2021 15:47 | Son Güncelleme:
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Mehmet Akif Okulu projesi hazırlandı

Türkiye Büyük Millet Meclisince (TBMM) 2021 yılı İstiklal Marşı Yılı olarak kabul edilmesi dolayısıyla Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce iş birliğinde Mehmed Âkif Okulu projesi hazırlandı.Yazılışının 100.

Türkiye Büyük Millet Meclisince (TBMM) 2021 yılı İstiklal Marşı Yılı olarak kabul edilmesi dolayısıyla Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce iş birliğinde Mehmed Âkif Okulu projesi hazırlandı.
Yazılışının 100. yılında genç nesillerin İstiklal Marşı’nı, istiklal Marşını ortaya çıkartan şartları ve İstiklal Şairi Mehmed Âkif Ersoy’u yakından tanımalarına katkı sağlamak, yüz yıl öncesinden bu güne köprü kurmak amaçları ile yola çıkılarak akademik düzeyde derslerin verileceği Mehmed Akif Okulu: Asım’ın Nesli Projesi Ocak ve Nisan 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Projede, alanında uzman akademisyenler tarafından çevrim içi olarak 9. ve 10. sınıf seviyesindeki 300 katılımcıya İstiklal Marşı’yla ilgili akademik ve nitelikli eğitim vermek; tarihi bilgiler ışığında edindikleri bilgilerle donanımlı ve yetkin gençler yetiştirmeye katkı sağlamak hedefleniyor.
Projeye katılan öğrencilere mezuniyet belgeleri verilecek, Mehmed Âkif Ersoy’un Safahat adlı eseri hediye edilecek. Yıl boyunca devam edecek proje kapsamında amaca yönelik programlar düzenlenecek, Ankara’da bulunan Mehmet Akif Ersoy Evi Müzesi ziyaretiyle dönemin havası teneffüs edilecek.
Mehmed Âkif Okulu projesinin dersleri ayrıca pazartesi ve çarşamba günleri saat 20.00’de Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Youtube kanalından canlı olarak da izlenebilecek.

Mehmet Akif Okulu projesi hazırlandı

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