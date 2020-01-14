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  4. Mehmet Akyüz Adana Demirspor’da

Mehmet Akyüz Adana Demirspor’da

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 14.01.2020 20:56 | Son Güncelleme

Adana Demirspor, Denizlispor'un yıldız forveti Mehmet Akyüz'ü kadrosuna kattı.

Denizlispor oyuncusu Mehmet Akyüz, TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor’a transfer oldu.

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor’da Teknik Direktör Uğur Tütüneker’in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını yürütürken, Denizlispor’da kadro dışı bırakılan 34 yaşındaki golcü oyuncu Mehmet Akyüz, Adana Demirspor’un kadrosuna girdi.

Denizlispor sosyal medya hesabından ise, "Bu şehrin takımına kattığın değer ve verdiğin hizmetler için teşekkür ederiz. Yolun açık olsun Mehmet Akyüz" şeklinde paylaşım yaptı.

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