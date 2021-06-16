Mehmet Ali Erbil, Seda Sayan'dan özür diledi!

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Seda Sayan'dan özür dileyen Mehmet Ali Erbil " Aramıza kimse giremez, girmesin" dedi.

İLAÇLARIN TESİRİYLE BİR YANLIŞ YAPTIM

İşte ünlü şovmenin sözleri:

Seda benim canımdır, kardeşimdir; oğlu oğlumdur, o da benim çocuklarımı kendininkinden ayırmaz.

Ben ilaçların tesiriyle bir yanlış yaptım, özür diliyorum Seda'dan da Oğulcan'dan da...Aramıza kimse giremez, girmesin ....

NE OLMUŞTU?

Uzun süre sağlık sorunları yaşadıktan sonra zor günleri geride bırakan Erbil, bu süreçte kendisini arayıp sormayan Sayan'ı vefasızlıkla suçlamıştı. Erbil, "Seda Sayan iki senedir beni aramadı. Bir kez bile sağlık durumumu sormadı. Yakın arkadaşlarım beni yalnız bırakmadı, fakat Seda Sayan beni aramayı bırakın, menajerime bile sağlık durumumu sormadı. Hülya Avşar ve İbrahim Tatlıses başta olmak üzere yanımdan ayrılmadılar." dedi.

Mehmet Ali Erbil, sonrasında da arkadaşı Tolga Yüce'nin paylaştığı "Geçmişi biraz daha temiz olsaydı iftar programı da sunardı. Helal olsun televizyonlar reyting alamayan bu kadını hâlâ çalıştırıyorlar" sözünü Instagram'da paylaşmıştı.