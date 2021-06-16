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  4. Seda Sayan ile Mehmet Ali Erbil tartışmasına Seren Serengil dahil oldu: Bu arsızların tapeleri var

Seda Sayan ile Mehmet Ali Erbil tartışmasına Seren Serengil dahil oldu: Bu arsızların tapeleri var

16.06.2021 08:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mehmet Ali Erbil’in çıkışı sonrası Seda Seyan, Erbil’i evinde çalışan hizmetçi kıza tecavüz ettiği iddiasını ortaya atmıştı. Seda Sayan, Instagram’dan paylaştığı gönderiyi kısa sürede silse de tüm Türkiye bu iddiaları öğrendi. Mehmet Ali Erbil, Seda Sayan’ın iddiasının iftira olduğunu söyledi. Tüm bunlar yaşanırken konuya dahil olan Seren Serengil, Sayan'a şok bir iddia da bulundu.

Seda Sayan ile Mehmet Ali Erbil tartışmasına Seren Serengil dahil oldu: Bu arsızların tapeleri var

Seren Serengil, Seda Sayan ile Mehmet Ali Erbil, kavgasına dahil oldu. Seda Sayan, Mehmet Ali Erbil'i tecavüzle suçlamış, komedyen ise, "İftira" diyerek yalanlamıştı.

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"SENİ ÜZENİ ÜZERİM"

Snob Magazin'in özel haberine göre; Mehmet Ali Erbil'e Instagram'dan destek mesajı atan Seren Serengil, "Mehmet Ali, seni üzeni üzerim. Hele pavyondan çıkıp, yemediği halt kalmamış, zamanında zengin iş adamlarına kadın ayarlayan peşkeş çekenleri hiç affetmem. Sana attıkları iftirayı onlar ispat edemezler ama bende bu arsızların tapeleri var. Sana bir laf daha ederlerse onları yayınlarım" diye yazdı.

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SEREN SERENGİL, YAZDIKLARINI SİLDİ

Seren Serengil, bu yazıyı paylaştıktan dört dakika sonra silmesi ise dikkat çekti. 2018 yılında Seren Serengil, kendisine ‘3 gün zorlama hapis’ kararı çıktığı dönemde annesini yayına bağlayan Seda Sayan'la küsmüş, o zaman sert tepki göstermişti.

Seda Sayan'dan Mehmet Ali Erbil'e şoke eden tecavüz suçlaması!Seda Sayan'dan Mehmet Ali Erbil'e şoke eden tecavüz suçlaması!


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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Ali Erbil Seda Sayan Seren Serengil
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
bal alanın da bekmez satanda şerefsizlikten namuzluktan başka ne katkınız oldu ülkeye hasiyetsizler
bide bunlara millet saygı gösteriyo ya

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