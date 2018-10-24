Mehmet Ali Erbil ve Cem Özer yoğun bakımda! İşte sağlık durumları

Tedavisi süren Cem Özer'in kızı Cemre Özer de babasının durumunun bugün ilerleyen saatlerde netleşeceğini ve doktorlar tarafından açıklama yapılacağını dile getirdi.

Tedavi sırasında hava ya da yağ embolisi başına sıçrayınca dün yoğun bakıma alındı.

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde bir filmin çekimleri esnasında düşme sonucu ayağında iki kırık oluşan Cem Özer ise oksijen tedavisi görüyordu.

Daha sonrasında ise Mehmet Ali Erbil'in doktoru Jan Klod Kayuka "Bu kez diğer dönemlerden daha ağır bir durumla karşı karşıyayız" dedi.

Beş gündür yoğun bakımda tutulan Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, babasının durumunun netlik kazanmadığını söyledi.

Kaburgalarında kırık bulunan ve kırık kaburgaların da akciğer zarına battığı tespit edilen Mehmet Ali Erbil'in yapılması planlanan ikinci ameliyatı da ertelendi.

Evinin banyosunda düşerek yaralanan ve Maslak'ta kaldırıldığı hastanede ameliyata alınan Mehmet Ali Erbil'in daha önce yaşadığı "kaçış sendromu", travma sonrası nüksetti.

EMBOLİ NEDİR?

Bir emboli türü olan yağ embolisi, genelde uzun kemik kırığı, yumuşak doku travması ve yanık gibi fiziksel travmalar sonucu ortaya çıkar. Emboliden farklı olarak yağ embolisi küçük ve çok sayıda bulunmakla birlikte geniş bir etki ağına sahiptir.

Yağ emboli sendromu yağ embolisinin görülmesinden bağımsızdır. Semptomlar genellikle travmatik yaralanmalardan 1-3 gün sonra meydana gelir ve çoğunlukla pulmoner (nefes kısalması, hipoksemi), nörolojik (ajitasyon, bilinç ve algı kaybı, koma), dermatolojik (peteşiyal döküntü), hematolojik (anemi, düşük kan pulçuğu seviyesi) olarak ortaya çıkar. Peteşiyel döküntü 5-7 gün içerisinde ortadan kalkar, bu durum sendrom için patognomoniktir ancak vakaların yalnız %20-50'sinde görülür.

Kemik yaralanmalarının %90'ında yağ embolisi meydana gelmesine rağmen bunların yalnız %10'u semptomatiktir. Yağ emboli sendromunda ortaya çıkacak risk, kırığın erken sabitlenmesiyle ya da cerrahi bir düzeltmeyle önlenebilir. Yağ embolisi sendromunda ölüm oranı yaklaşık %10-20'dir.

Yağ embolisi travmatik (uzun kemik kırığı, kaza ya da yumuşak doku travması) ya da travmatik olmayan(yanıklar veya karaciğer yağlanması) etmenlerden kaynaklanabilir.

