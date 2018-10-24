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Mehmet Ali Erbil ve Cem Özer yoğun bakımda! İşte sağlık durumları

MAGAZİN HABERLERİ  | 24.10.2018 09:22 | Son Güncelleme

Oyuncu ve sunucu Mehmet Ali Erbil ve Cem Özer yakın zamanda iki ayrı kaza geçirdi ve ikisinden de dün kötü haber geldi! İki ünlü isim tedavi gördükleri hastanede yoğun bakımda tutuluyor. Peki son durumları nasıl? İşte cevabı...

Mehmet Ali Erbil ve Cem Özer yoğun bakımda! İşte sağlık durumları

Evinin banyosunda düşerek yaralanan ve Maslak'ta kaldırıldığı hastanede ameliyata alınan Mehmet Ali Erbil'in daha önce yaşadığı "kaçış sendromu", travma sonrası nüksetti.

MEHMET ALİ ERBİL'İN İKİNCİ AMELİYATI ERTELENDİ

Kaburgalarında kırık bulunan ve kırık kaburgaların da akciğer zarına battığı tespit edilen Mehmet Ali Erbil'in yapılması planlanan ikinci ameliyatı da ertelendi.

Beş gündür yoğun bakımda tutulan Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, babasının durumunun netlik kazanmadığını söyledi.

Daha sonrasında ise Mehmet Ali Erbil'in doktoru Jan Klod Kayuka "Bu kez diğer dönemlerden daha ağır bir durumla karşı karşıyayız" dedi.

CEM ÖZER OKSİJEN TEDAVİSİ SIRASINDA FENALAŞTI

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde bir filmin çekimleri esnasında düşme sonucu ayağında iki kırık oluşan Cem Özer ise oksijen tedavisi görüyordu.

Tedavi sırasında hava ya da yağ embolisi başına sıçrayınca dün yoğun bakıma alındı.

Tedavisi süren Cem Özer'in kızı Cemre Özer de babasının durumunun bugün ilerleyen saatlerde netleşeceğini ve doktorlar tarafından açıklama yapılacağını dile getirdi.

EMBOLİ NEDİR?

Bir emboli türü olan yağ embolisi, genelde uzun kemik kırığı, yumuşak doku travması ve yanık gibi fiziksel travmalar sonucu ortaya çıkar. Emboliden farklı olarak yağ embolisi küçük ve çok sayıda bulunmakla birlikte geniş bir etki ağına sahiptir.

Yağ emboli sendromu yağ embolisinin görülmesinden bağımsızdır. Semptomlar genellikle travmatik yaralanmalardan 1-3 gün sonra meydana gelir ve çoğunlukla pulmoner (nefes kısalması, hipoksemi), nörolojik (ajitasyon, bilinç ve algı kaybı, koma), dermatolojik (peteşiyal döküntü), hematolojik (anemi, düşük kan pulçuğu seviyesi) olarak ortaya çıkar. Peteşiyel döküntü 5-7 gün içerisinde ortadan kalkar, bu durum sendrom için patognomoniktir ancak vakaların yalnız %20-50'sinde görülür.

Kemik yaralanmalarının %90'ında yağ embolisi meydana gelmesine rağmen bunların yalnız %10'u semptomatiktir. Yağ emboli sendromunda ortaya çıkacak risk, kırığın erken sabitlenmesiyle ya da cerrahi bir düzeltmeyle önlenebilir. Yağ embolisi sendromunda ölüm oranı yaklaşık %10-20'dir.

Yağ embolisi travmatik (uzun kemik kırığı, kaza ya da yumuşak doku travması) ya da travmatik olmayan(yanıklar veya karaciğer yağlanması) etmenlerden kaynaklanabilir.

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